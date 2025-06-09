Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2025 в 10:33

2ГИС предоставил бизнесу возможность анализа целевой аудитории на карте

Компании могут изучить запросы, интересы и действия клиентов на основе обезличенных данных

2ГИС предоставил бесплатный доступ к ряду аналитических функций сервиса «Геометр» для бизнеса, представленных на его картах. Теперь компании могут изучать, как пользователи находят их в городе, какие запросы используют, а также какие категории услуг им интересны. Решение направлено на повышение прозрачности взаимодействия с целевой аудиторией и доступно более чем для 30 отраслей бизнеса. Об этом Sostav сообщили в 2ГИС.

«Геометр» интегрирован в личный кабинет компаний на платформе и работает на основе обезличенных пользовательских данных. Инструмент предоставляет информацию о времени и географии запросов, «происхождении» аудитории (местные жители или приезжие), а также демографических характеристиках и действиях пользователей. Такой подход позволяет бизнесу эффективнее планировать рекламные и маркетинговые активности, в том числе в офлайн-среде.

2ГИС предоставил бизнесу возможность анализа целевой аудитории на карте 2ГИС предоставил бизнесу возможность анализа целевой аудитории на карте

Для рекламодателей предусмотрены дополнительные функции. Они могут анализировать поведение аудитории не только своей компании, но и до десяти конкурентов или схожих по профилю организаций. Фильтрация по локации, виду деятельности и бизнес-модели позволяет выявлять пересечения в интересах пользователей и точки роста в маркетинговых стратегиях.

Доступ к «Геометру» осуществляется через веб-интерфейс личного кабинета 2ГИС или через мобильное приложение «Дело».

2ГИС бизнес Аналитика
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.