2ГИС предоставил бизнесу возможность анализа целевой аудитории на карте

2ГИС предоставил бесплатный доступ к ряду аналитических функций сервиса «Геометр» для бизнеса, представленных на его картах. Теперь компании могут изучать, как пользователи находят их в городе, какие запросы используют, а также какие категории услуг им интересны. Решение направлено на повышение прозрачности взаимодействия с целевой аудиторией и доступно более чем для 30 отраслей бизнеса. Об этом Sostav сообщили в 2ГИС.

«Геометр» интегрирован в личный кабинет компаний на платформе и работает на основе обезличенных пользовательских данных. Инструмент предоставляет информацию о времени и географии запросов, «происхождении» аудитории (местные жители или приезжие), а также демографических характеристиках и действиях пользователей. Такой подход позволяет бизнесу эффективнее планировать рекламные и маркетинговые активности, в том числе в офлайн-среде.

Для рекламодателей предусмотрены дополнительные функции. Они могут анализировать поведение аудитории не только своей компании, но и до десяти конкурентов или схожих по профилю организаций. Фильтрация по локации, виду деятельности и бизнес-модели позволяет выявлять пересечения в интересах пользователей и точки роста в маркетинговых стратегиях.

Доступ к «Геометру» осуществляется через веб-интерфейс личного кабинета 2ГИС или через мобильное приложение «Дело».