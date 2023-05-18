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20 лет мобильному маркетингу: спецпроект Go Mobile

Продвижение в мобайле

Продвижение в мобайле — важный элемент маркетинговой стратегии. По данным We Are Social, в 2016 пользователи совершили 141 млрд установок, а в 2022 — уже 255 млрд. Вместе с этим расходы пользователей в мобильных приложениях так же стремительно растут. По статистике от App Annie, траты увеличились на 49% с 2019 года, до $1,5 млрд.

Екатерина Гладкова
COO Go Ahead

«Мы случайно нашли в Википедии факт о том, что стартом мобильного маркетинга считается 2003 год, и решили: это отличная возможность рассказать больше о нашей ключевой экспертизе. Интересно вспомнить, как все зарождалось, и подсветить некоторые аспекты специфики мобайла»

В течение года команда Go Mobile (входит в группу Go Ahead) будет рассматривать темы, связанные с мобайлом:

  • История мобильного маркетинга — основные события, которые сформировали рынок

  • Фрод — борьба с некачественным трафиком и возможности антифрод-решений

  • Трекинг мобильных приложений — особенности трекинга, обзор и сравнение функций трекеров

  • ASO (App Store Optimization) — тонкости продвижения в App Store, Google Play и альтернативных магазинах приложений

Первый материал — лендинг про историю мобильного маркетинга — команда уже опубликовала.

Материалы спецпроекта:

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