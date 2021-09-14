Рекламные агентства защитят детей от продвижения алкоголя

Крупные рекламные агентства, включая McCann, Publicis, Havas и dentsu, подписали стандарты, разработанные Международным альянсом за ответственное употребление алкоголя (International Alliance for Responsible Drinking, IARD). Новые правила призваны защитить детей и подростков от пропаганды спиртных напитков, говорится в документе, опубликованном альянсом.

13 рекламных агентств согласились использовать платформы с технологиями проверки возраста, а также обращаться к инфлюенсерам в возрасте от 25 лет, чья аудитория преимущественно взрослая. Кроме того, компании обязаны будут проверять репутацию лидеров мнений и гарантировать, что инфлюенсеры не замечены за злоупотреблением алкоголя.

Подписавшие соглашение агентства обязуются пропагандировать ответственное употребление алкоголя, соблюдать законы стран присутствия, не делать заявлений о пользе спиртных напитков для здоровья и не связывать их с социальными или сексуальными успехами. Кроме того, запрещается негативно освещать воздержание от распития алкоголя.

В Publicis Groupe ситуацию в России комментировать отказались. Также Sostav направил запросы в Havas и dentsu.