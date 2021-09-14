Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.09.2021 в 13:30

Рекламные агентства защитят детей от продвижения алкоголя

13 международных групп подписали стандарты работы с блогерами, разработанные вместе с IARD

3

Крупные рекламные агентства, включая McCann, Publicis, Havas и dentsu, подписали стандарты, разработанные Международным альянсом за ответственное употребление алкоголя (International Alliance for Responsible Drinking, IARD). Новые правила призваны защитить детей и подростков от пропаганды спиртных напитков, говорится в документе, опубликованном альянсом.

13 рекламных агентств согласились использовать платформы с технологиями проверки возраста, а также обращаться к инфлюенсерам в возрасте от 25 лет, чья аудитория преимущественно взрослая. Кроме того, компании обязаны будут проверять репутацию лидеров мнений и гарантировать, что инфлюенсеры не замечены за злоупотреблением алкоголя.

Подписавшие соглашение агентства обязуются пропагандировать ответственное употребление алкоголя, соблюдать законы стран присутствия, не делать заявлений о пользе спиртных напитков для здоровья и не связывать их с социальными или сексуальными успехами. Кроме того, запрещается негативно освещать воздержание от распития алкоголя.

В Publicis Groupe ситуацию в России комментировать отказались. Также Sostav направил запросы в Havas и dentsu.

Publicis Groupe Dentsu Havas IARD
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.