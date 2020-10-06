Huggies запустил первое мини-приложение «ВКонтакте» для будущих и молодых мам 

Huggies, отдел спецпроектов Mail.ru Group и команда агентства КБ-12 разработали во «ВКонтакте» мини-приложение «Первые объятия» для будущих и молодых мам. В нем впервые бренд использовал кастомные персонализированные наклейки, которые создаются на базе информации из приложения — например, в наклейку можно добавить имя малыша, дату фото, срок беременности.

Мамы смогут использовать наклейки, чтобы дополнить ими свои истории и посты в соцсети, а затем создать видеоролик, смонтированный из лучших фотографий с ребенком.

Также в приложении доступен календарь беременности, который на еженедельной основе будет рассказывать будущей маме об изменениях в организме, типичных симптомах, необходимых анализах, а также об изменении размера плода.

После рождения ребенка мини-приложение пригодится, чтобы следить за процессом кормления: в нем есть удобный таймер, напоминания о приемах пищи, возможность выбрать тип смеси и объем бутылочки. Кроме того, мамы всегда могут задать вопрос умному чат-боту Маше по любой теме, связанной с материнством.

Основу контентного материала составили рекомендации акушеров и педиатров — экспертов Huggies, а также проверенных авторов медиапроектов «Дети Mail.ru» и «Здоровье Mail.ru».

Бесплатное мини-приложение «Первые объятия» работает на платформе VK Mini Apps и доступно по ссылке. Пользователю не нужно ничего дополнительно скачивать и занимать место на телефоне.

Станислав Пототский, менеджер по digital-маркетингу Huggies: Во время материнства большинству женщин важна поддержка, они не всегда чувствуют себя уверенными в правильности своих действий. Сейчас digital-каналы становятся основными для взаимодействия аудитории с брендами, аудитория будущих и молодых мамочек не исключение. Надеемся, наше мини-приложение станет надежным онлайн-помощником и позволит провести этот волнительный и долгожданный период максимально комфортно.

Алекснадр Будилин, директор инновационного направления, коммерческий департамент Mail.ru Group: Мини-приложения «ВКонтакте» позволяют пользователям решать большинство своих задач, не выходя из соцсети: заказывать еду и такси, следить за здоровьем, искать работу и многое другое. Бренды с их помощью могут создавать собственные экосистемы и выстраивать нативную коммуникацию с широкой аудиторией. В период самоизоляции был побит рекорд по ежемесячной аудитории мини-приложений — 36 млн человек. Мини-приложение «Первые объятия» — не только уникальный сервис для будущих и молодых мам, но и прекрасный пример того, как можно использовать синергию и экспертизу разных команд для создания качественного продукта и контента для пользователей.

Состав творческой группы:

Huggies:

Станислав Пототский — менеджер по диджитал-маркетингу

Екатерина Соломко — менеджер по маркетингу Huggies.

Людмила Пастухова — бренд-менеджер Huggies Elite Soft

Елена Батурина — директор по маркетингу Huggies

Mail.ru Group, «ВКонтакте»:

Ольга Фролова — старший менеджер подразделения спецпроектов «ВКонтакте»

Александр Залевский — менеджер по работе с клиентами «ВКонтакте»

КБ-12 :

Никита Ершов — управляющий партнер

Полина Лебедев — менеджер проекта