Власти выделят 1 млрд рублей на создание центров электроники

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1 млрд руб. на финансирование создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий в 2022−2023 годах. Об этом сообщается на сайте правительства.

В кабмине отметили, что средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий, они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

«Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентной базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки», — указано в сообщении правительства.

Решение позволит «простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры» и «обеспечить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности», подчеркнули в кабмине. Планируется, что к 2030 году в России будет действовать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.

Работа будет вестись в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», оператором субсидий станет фонд «Сколково», добавили в правительстве.

В июле в России было сформировано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Структуры занимаются формированием заказа на разработку решений для разных секторов. Тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд руб. до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений.

В середине июня Мишустин поручил создать индустриальные центры по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).