Скриншот видеоролика
Sostav представляет традиционный обзор свежих рекламных роликов, которые появились на экранах ТВ и в интернете за последний месяц. Смотрим, какие кампании агентства и рекламодатели запустили в апреле и как бренды начинают готовиться к лету.
Клиент: «Зиларт»
Режиссер: Василий Сигарев
Московский зомби-апокалипсис в короткометражке российского режиссера Василия Сигарева оказался рекламой жилого комплекса «Зиларт». В 17-минутном фильме ужасов «Z» сыграла Яна Троянова. По сюжету, в Москве начинается зомби-апокалипсис, а главная героиня вместе с детьми пытается вернуться из деревни к себе домой. В начале фильма во время концерта погибает Николай Басков. Он как раз исполнял песню из предыдущего нашумевшего ролика «Зиларта». Обзор на Sostav
Михаил Кузьминов, Business development director Maxus (GroupM)
При этом, совершенно очевидно, что данный ролик отлично иллюстрирует два момента: «вирусные» ролики могут быть не только короткими и не нужно гоняться за минимальным хронометражем. Второе, успешными и интересными могут становиться не только высокохудожественные ролики, но и вполне себе стебные и где-то «трешовые»
Тимофей Жданов, Senior Special Projects Manager, MediaCom Beyond Advertising
Константин Токарев, креативный директор 3SBA
Клиент: «Почта Банк»
Агентство: Instinct
Креативный директор: Мешков Алексей, Островский Даниил
Режиссер: Горбачев Виктор
Для продвижения карты «Элемент 120» агентство Instinct и «Почта Банк» представили серию интернет-роликов в формате видеоблога. Герои рекламных роликов рассказывают, как можно оригинально использовать кредитную карту. «Банк лайфхаков» - первая кампания «Почта Банка», направленная на молодую аудиторию. Обзор на Sostav
Клиент: ИКЕА
Агентство: Instinct
Креативный директор: Ярослав Орлов и Роман Фирайнер
Режиссер: Wannes Destoop
В телевизонном ролике «Лето зовет», созданном командой креативного агентства Instinct, рассказывается о детях, которые страдают от лета в городе. Они в буквальном смысле воют от тоски. Тогда семья отправляется на природу, отдохнуть в настоящем лесу.
Клиент: Jacobs Douwe Egberts
Агентство: Saatchi & Saatchi Russia
Креативный директор: Юрий Полонский
Режиссер: Тигран Бежанов
Итальянский миллионер Джанлука Вакки рекламирует растворимый кофе Jacobs Millicano в номо ролике от Saatchi & Saatchi Russia. Как рассказывают креативщики, миллионеру понравился креатив, поэтому он быстро согласился на участие. Съемки проходиле на вилле танцующего миллионера. Обзор на Sostav
Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare
Константин Токарев, креативнsq директор 3SBA
Я считаю ролик коллег из Saatchi & Saatchi Russia для Jacobs Millicano достаточно серьезным примером того, где с точки зрения мастерства и идеи должна находится планка качества работ.
Клиент: Редкусин Лайт
Автор: Michael Yousher
Студия: Aydamedia
Боня и Кузьмич прорекламировали средство для похудения в своем новом клипе. Ролик называется «Виновник стиля» и рассказывает про девушку, мечтающую похудеть и встретить свою любовь. «Где ты, мой принц на белом коне? В пробке стоишь? Или скачешь уже? Я жду тебя день и ночь. Я не даюсь никому, всем прочь!» — поет Боня и показывает упаковку препарата «Редкусин Лайт». Обзор на Sostav
Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare
Думаю количество дизлайков говорит само за себя.
Тимофей Жданов, Senior Special Projects Manager, MediaCom Beyond Advertising
Клиент: МАРС РОССИЯ
Агентство: BBDO MOSCOW
Креативный директор: Алексей Федоров
Режиссер: Катя Телегина, Fernando Garcia
Агентство BBDO Moscow создало рекламную кампанию для перезапуска бренда корма для кошек PERFECT FIT. В нее вошли ТВ-ролик и серия видео для Сети, в которых пушистые питомцы учат хозяев выполнять специальные позы кошачьей йоги — “котасаны”. Обзор на Sostav
Клиент: «Ростелеком»
Агентство: Bootleg
Креативный директор: Алексей Стародубов
«Ростелеком» впервые запустил федеральную имиджевую кампанию, которая нацелена на привлечение малого и среднего бизнеса. Автором ее концепции выступило агентство Bootleg. Креативная команда проекта решила рассказать в видеоролике о реальных особенностях ведения бизнеса. Обзор на Sostav
Клиент: Ehrmann
Агентство: Friends Moscow
Креативный директор: Максим Пономарев
Ehrmann Россия и агентство Friends Moscow разработали рекламную кампанию «Живите больше» для продвижения нового продукта – линейки йогуртов EPICA. В центре кампании – истории об активных молодых людях, которым нужны силы на любимые увлечения. Обзор на Sostav
Клиент: Юла
Агентство: Red Keds
Креативный директор: Валерий Волчецкий
Агентство Red Keds представило два новых ролика для телевизионной кампании приложения «Юла». В роликах рассказывают истории обычных людей: в одной семье девочке купили боксерскую грушу, а она хочет заниматься балетом, а в другой все наоборот. Реклама сообщает, что с помощью приложения можно найти покупателя, который находится рядом, например, в собственном доме. Обзор на Sostav
Клиент: «Святой источник»
Агентство: TBWA\Moscow
В рекламном ролике минеральной воды «Спортик» креативщики агентства TBWA\Moscow показали обычный поход в магазин молодой мамы и ее сына. Мама действительно хочет позаботиться о будущем ребенка, но боится ошибиться. Шахматы или бокс? Скрипка или футбол?
Клиент: Абсолют Банк
Агентство: Коммуникационная группа БАРКСТЕЛ
Креативная идея: Кулюхина Екатерина, Роман Косов
Режиссер: Роман Косов
Лицом новой рекламной кампании Абсолют Банка «Квартирный больше не вопрос» стал актер театра и кино Евгений Стычкин. В ролике он в ироничной манере рассказывает, как можно стать владельцем собственной квартиры, если другие методы - замужество, наследство и т.д. - не сработали. В рекламе также снялся Джек-рассел, который с прошлой осени появляется во всех кампаниях банка.
Клиент: S7 Airlines и Tinkoff Bank
Агентство: STEREOTACTIC
Креативный директор: Ольга Корсунь
Режиссер: Rune Milton Olsen
Мили, мили, мили - твердят герои рекламного ролика карты от S7 Airlines и Tinkoff Bank, разработанной агентством STEREOTACTIC. При этом они расплачиваются специальной картой в самых разных ситуациях - в барах, магазинах и такси.
Кумани Анастасия, Креативный директор AVANT
Во-вторых, изумительный ролик "Копить впечатления с картой S7-Tinkoff". И сама идея накопления впечатлений, и реализация проекта заставляют поверить, что с этой картой возможно все.
Михаил Кузьминов, Business development director Maxus (GroupM)
Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare
Клиент: Familia
Агентство: MOVIE
Арт-директор: Ксения Степанова
Режиссер: Марат Адельшин
Ритейлер Familia сменил креативную концепцию и заменил героя рекламных кампаний Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай». Теперь в роликах Familia - яркая эмоциональная покупательница. «Familia перешла на новый коммуникационный фундамент, поскольку за последние несколько лет существенно изменилась аудитория бренда: стала моложе и взыскательнее. Сейчас типичная посетительница – женщина 30-35 лет», - объясняют авторы проекта.
Клиент: Строительный торговый дом «Петрович»
Агентство: Contrapunto
Креативный директор: Людмила Баушева
Строительный торговый дом «Петрович» и агентство Contrapunto запускают новую рекламную кампанию «Петровича», в которой предлагают зрителям самим сделать ремонт как профи. Снятые ролики призывают владельцев квартир и дач «познать язык строителей», «покорить время» и даже «приучить кота к керамзиту». Ведь именно так поступают профессиональные строители, у которых всегда все складывается как надо.
Клиент: «Мултон»
Агентство: Cheil Russia
Креативный директор: Николай Пынти
Режиссер: Олег Трофим
РА Cheil Russia и бренд «Добрый» запустили новую рекламную кампанию «Уголки России». Каждый вкус линейки соков — это визитная карточка одного из регионов России, и чтобы рассказать о них, авторы проекта разработали семплинг-программу и федеральную ТВ-кампанию. И в семплинге, и в ролике на ТВ жители разных регионов России угощают друг друга теми вкусами ягод и фруктов, которыми богаты их регионы. Это происходит через расстояния в режиме реального времени при помощи автоматов добрых дел — доброматов.
Клиент: ООО “Новые Ватутинки"
Агентство: DDVB
Креативный директор: Фейгин Леонид
Режиссер: Олег Трофим
DDVB разаработало телевизионную рекламную кампанию нового жилого района Большой Москвы - «Новые Ватутинки». Продакшеном ролика занималась студия «Bazelevs» Тимура Бекмамбетова. По сюжету «команда аистов», которые доставляют детей в новые семьи, решает, в каком районе поселить новорожденных.
Клиент: АО «Прогресс»
Агентство: DDB
Режиссер: Peter Maguire
Главными героями нового рекламного ролика снова стали папа и малыш. На этот раз отец сочиняет забавный стишок пока кормит ребенка. «А мне стихов не посвящаешь», - замечает мама, на что ей замечают, что она и так все доедает.
Клиент: Ahmad Tea in Russia
Агентство: Saatchi & Saatchi Stockholm
Режиссер: Bastian Glaessne
Агентство Saatchi & Saatchi Stockholm разаработало новую рекламную кампанию для бренда чая Ahmad Tea. Героиня рекламного ролика - молодая женщина, которая забирается утром на крышу, чтобы попить чай. Как рассказали авторы проекта, бренд пересмотрел коммуникационную плафторму: «Российские женщины сегодня как никогда стремятся принимать важные решения в своей жизни самостоятельно. В современной российской маркетинговой индустрии гендерная реклама часто превращается в сексизм, становится назидательной или пафосной. Поэтому немаловажным остается внимательная работа со сторителлингом».