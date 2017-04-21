Подборка свежих рекламных роликов от российских рекламодателей и агентств



Скриншот видеоролика

Sostav представляет традиционный обзор свежих рекламных роликов, которые появились на экранах ТВ и в интернете за последний месяц. Смотрим, какие кампании агентства и рекламодатели запустили в апреле и как бренды начинают готовиться к лету.

Клиент: «Зиларт»

Режиссер: Василий Сигарев

Московский зомби-апокалипсис в короткометражке российского режиссера Василия Сигарева оказался рекламой жилого комплекса «Зиларт». В 17-минутном фильме ужасов «Z» сыграла Яна Троянова. По сюжету, в Москве начинается зомби-апокалипсис, а главная героиня вместе с детьми пытается вернуться из деревни к себе домой. В начале фильма во время концерта погибает Николай Басков. Он как раз исполнял песню из предыдущего нашумевшего ролика «Зиларта». Обзор на Sostav

Михаил Кузьминов, Business development director Maxus (GroupM)

Новый ролик клиента, а скорее короткометражный фильм, выводит на новый уровень понятие «провокации» и «стеба» с долей юмора и самоиронии. Данная работа может вызывать совершенно любые эмоции и разное отношение, но почти никого не оставит равнодушным.



При этом, совершенно очевидно, что данный ролик отлично иллюстрирует два момента: «вирусные» ролики могут быть не только короткими и не нужно гоняться за минимальным хронометражем. Второе, успешными и интересными могут становиться не только высокохудожественные ролики, но и вполне себе стебные и где-то «трешовые»

Тимофей Жданов, Senior Special Projects Manager, MediaCom Beyond Advertising

Зиларт успешно продолжает развивать тему зомби в своих роликах. И если предыдущий хитовый ролик «зомби-корпоратив» вызвал сомнения, не случайность ли это, то в этой работе становится ясно – Зиларт и команда – гении. Микс Баскова с The Cranberries, остроумный сценарий, прекрасная картинка и органично интегрированный продукт – все это указывает на то, что Зиларт снова будут на хайпе.





Константин Токарев, креативный директор 3SBA

К сожалению, попытка угнаться за по-настоящему оригинальным контентом иногда приводит к серьезным провалам по качеству самого продукта, как это случилось с роликом для бренда «Зиларт». Где при наличии отличной текстуры в виде актеров, совершенно провалена режиссура и станковые законы кинопроизводства.



Клиент: «Почта Банк»

Агентство: Instinct

Креативный директор: Мешков Алексей, Островский Даниил

Режиссер: Горбачев Виктор

Для продвижения карты «Элемент 120» агентство Instinct и «Почта Банк» представили серию интернет-роликов в формате видеоблога. Герои рекламных роликов рассказывают, как можно оригинально использовать кредитную карту. «Банк лайфхаков» - первая кампания «Почта Банка», направленная на молодую аудиторию. Обзор на Sostav

Клиент: ИКЕА

Агентство: Instinct

Креативный директор: Ярослав Орлов и Роман Фирайнер

Режиссер: Wannes Destoop

В телевизонном ролике «Лето зовет», созданном командой креативного агентства Instinct, рассказывается о детях, которые страдают от лета в городе. Они в буквальном смысле воют от тоски. Тогда семья отправляется на природу, отдохнуть в настоящем лесу.

Клиент: Jacobs Douwe Egberts

Агентство: Saatchi & Saatchi Russia

Креативный директор: Юрий Полонский

Режиссер: Тигран Бежанов

Итальянский миллионер Джанлука Вакки рекламирует растворимый кофе Jacobs Millicano в номо ролике от Saatchi & Saatchi Russia. Как рассказывают креативщики, миллионеру понравился креатив, поэтому он быстро согласился на участие. Съемки проходиле на вилле танцующего миллионера. Обзор на Sostav

Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare

Прекрасный заход – здесь и не успевший надоесть интернет селебрити, и правильный формат и, конечно, подкупает использование западного героя для отечественного рынка. Интеграция продукта, брендинг, каналы продвижения - все на месте. Единственное, что расстраивает – уж больно похоже на коммуникацию Nespresso с Джоржем Клуни. Хотя возможно ролик и задумывался как пародия.

Константин Токарев, креативнsq директор 3SBA

Очень хорошо, что в индустрии сильно поднялась конкуренция в выпускаемом контенте. Это дает огромные возможности для роста его качества как с точки зрения производства, так и с точки зрения качества самих идей, но если с последним мы уже научились справляться и находить интересные решения для брендов, то с производством пока еще очень мало примеров “взрослых” работ.



Я считаю ролик коллег из Saatchi & Saatchi Russia для Jacobs Millicano достаточно серьезным примером того, где с точки зрения мастерства и идеи должна находится планка качества работ.

Клиент: Редкусин Лайт

Автор: Michael Yousher

Студия: Aydamedia

Боня и Кузьмич прорекламировали средство для похудения в своем новом клипе. Ролик называется «Виновник стиля» и рассказывает про девушку, мечтающую похудеть и встретить свою любовь. «Где ты, мой принц на белом коне? В пробке стоишь? Или скачешь уже? Я жду тебя день и ночь. Я не даюсь никому, всем прочь!» — поет Боня и показывает упаковку препарата «Редкусин Лайт». Обзор на Sostav

Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare

Вот казалось бы – все могло быть хорошо… Ребята (Боня и Кузьмич) правда талантливые и в свое время сделали несколько сверхпопулярных роликов. Что пошло не так? Ролик смелый, но нереально скучный – с огромным трудом досмотрел до конца.

Думаю количество дизлайков говорит само за себя.







Тимофей Жданов, Senior Special Projects Manager, MediaCom Beyond Advertising

Тот случай, когда тебе становится неловко за увиденное. Вроде бы все выдержанно в жанре, все тренды собраны, шутки нашучены, но химии в ролике так и не случилось. Не уверен, что у ЦА продукта возникнет желание приобрести его, после просмотра видео. На дворе 2017-й год, все на спорте, правильном питании и относятся к своему здоровью достаточно серьезно, пытаться продать продукт для похудения с помощью гэгов было не самым удачным решением.



Клиент: МАРС РОССИЯ

Агентство: BBDO MOSCOW

Креативный директор: Алексей Федоров

Режиссер: Катя Телегина, Fernando Garcia

Агентство BBDO Moscow создало рекламную кампанию для перезапуска бренда корма для кошек PERFECT FIT. В нее вошли ТВ-ролик и серия видео для Сети, в которых пушистые питомцы учат хозяев выполнять специальные позы кошачьей йоги — “котасаны”. Обзор на Sostav

Клиент: «Ростелеком»

Агентство: Bootleg

Креативный директор: Алексей Стародубов

«Ростелеком» впервые запустил федеральную имиджевую кампанию, которая нацелена на привлечение малого и среднего бизнеса. Автором ее концепции выступило агентство Bootleg. Креативная команда проекта решила рассказать в видеоролике о реальных особенностях ведения бизнеса. Обзор на Sostav

Клиент: Ehrmann

Агентство: Friends Moscow

Креативный директор: Максим Пономарев

Ehrmann Россия и агентство Friends Moscow разработали рекламную кампанию «Живите больше» для продвижения нового продукта – линейки йогуртов EPICA. В центре кампании – истории об активных молодых людях, которым нужны силы на любимые увлечения. Обзор на Sostav

Клиент: Юла

Агентство: Red Keds

Креативный директор: Валерий Волчецкий

Агентство Red Keds представило два новых ролика для телевизионной кампании приложения «Юла». В роликах рассказывают истории обычных людей: в одной семье девочке купили боксерскую грушу, а она хочет заниматься балетом, а в другой все наоборот. Реклама сообщает, что с помощью приложения можно найти покупателя, который находится рядом, например, в собственном доме. Обзор на Sostav

Клиент: «Святой источник»

Агентство: TBWA\Moscow

В рекламном ролике минеральной воды «Спортик» креативщики агентства TBWA\Moscow показали обычный поход в магазин молодой мамы и ее сына. Мама действительно хочет позаботиться о будущем ребенка, но боится ошибиться. Шахматы или бокс? Скрипка или футбол?

Клиент: Абсолют Банк

Агентство: Коммуникационная группа БАРКСТЕЛ

Креативная идея: Кулюхина Екатерина, Роман Косов

Режиссер: Роман Косов

Лицом новой рекламной кампании Абсолют Банка «Квартирный больше не вопрос» стал актер театра и кино Евгений Стычкин. В ролике он в ироничной манере рассказывает, как можно стать владельцем собственной квартиры, если другие методы - замужество, наследство и т.д. - не сработали. В рекламе также снялся Джек-рассел, который с прошлой осени появляется во всех кампаниях банка.

Клиент: S7 Airlines и Tinkoff Bank

Агентство: STEREOTACTIC

Креативный директор: Ольга Корсунь

Режиссер: Rune Milton Olsen

Мили, мили, мили - твердят герои рекламного ролика карты от S7 Airlines и Tinkoff Bank, разработанной агентством STEREOTACTIC. При этом они расплачиваются специальной картой в самых разных ситуациях - в барах, магазинах и такси.





Кумани Анастасия, Креативный директор AVANT

На мой взгляд, в этой подборке несколько отличных роликов. Во-первых, хочется отметить блестящую идею Котойоги, которая великолепно реализована. Для любителей кошек такая реклама должна точно сработать.



Во-вторых, изумительный ролик "Копить впечатления с картой S7-Tinkoff". И сама идея накопления впечатлений, и реализация проекта заставляют поверить, что с этой картой возможно все.

Михаил Кузьминов, Business development director Maxus (GroupM)

Для меня в этом ролике совпало многое: Отличное продуктовое предложение, прозрачное и понятное сообщение, отличный креатив и продакшн и, самое главное, отличные бренды. Уверен, что совместная работа двух компаний даст много поводов жать их новые работы, которые станут украшением рекламного рынка.





Владимир Маклаков, Creative Director, Mindshare

Отличная работа. Агентство живет в 21 веке и понимает как делать видео для digital – динамика держит внимание, четкая идея считывается сразу и не требует досмотра, продукт присутствует с первых секунд но не раздражает. Кажется лучший ролик в подборке.





Клиент: Familia

Агентство: MOVIE

Арт-директор: Ксения Степанова

Режиссер: Марат Адельшин

Ритейлер Familia сменил креативную концепцию и заменил героя рекламных кампаний Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай». Теперь в роликах Familia - яркая эмоциональная покупательница. «Familia перешла на новый коммуникационный фундамент, поскольку за последние несколько лет существенно изменилась аудитория бренда: стала моложе и взыскательнее. Сейчас типичная посетительница – женщина 30-35 лет», - объясняют авторы проекта.

Клиент: Строительный торговый дом «Петрович»

Агентство: Contrapunto

Креативный директор: Людмила Баушева

Строительный торговый дом «Петрович» и агентство Contrapunto запускают новую рекламную кампанию «Петровича», в которой предлагают зрителям самим сделать ремонт как профи. Снятые ролики призывают владельцев квартир и дач «познать язык строителей», «покорить время» и даже «приучить кота к керамзиту». Ведь именно так поступают профессиональные строители, у которых всегда все складывается как надо.

Клиент: «Мултон»

Агентство: Cheil Russia

Креативный директор: Николай Пынти

Режиссер: Олег Трофим

РА Cheil Russia и бренд «Добрый» запустили новую рекламную кампанию «Уголки России». Каждый вкус линейки соков — это визитная карточка одного из регионов России, и чтобы рассказать о них, авторы проекта разработали семплинг-программу и федеральную ТВ-кампанию. И в семплинге, и в ролике на ТВ жители разных регионов России угощают друг друга теми вкусами ягод и фруктов, которыми богаты их регионы. Это происходит через расстояния в режиме реального времени при помощи автоматов добрых дел — доброматов.

Клиент: ООО “Новые Ватутинки"

Агентство: DDVB

Креативный директор: Фейгин Леонид

Режиссер: Олег Трофим

DDVB разаработало телевизионную рекламную кампанию нового жилого района Большой Москвы - «Новые Ватутинки». Продакшеном ролика занималась студия «Bazelevs» Тимура Бекмамбетова. По сюжету «команда аистов», которые доставляют детей в новые семьи, решает, в каком районе поселить новорожденных.

Клиент: АО «Прогресс»

Агентство: DDB

Режиссер: Peter Maguire

Главными героями нового рекламного ролика снова стали папа и малыш. На этот раз отец сочиняет забавный стишок пока кормит ребенка. «А мне стихов не посвящаешь», - замечает мама, на что ей замечают, что она и так все доедает.

Клиент: Ahmad Tea in Russia

Агентство: Saatchi & Saatchi Stockholm

Режиссер: Bastian Glaessne

Агентство Saatchi & Saatchi Stockholm разаработало новую рекламную кампанию для бренда чая Ahmad Tea. Героиня рекламного ролика - молодая женщина, которая забирается утром на крышу, чтобы попить чай. Как рассказали авторы проекта, бренд пересмотрел коммуникационную плафторму: «Российские женщины сегодня как никогда стремятся принимать важные решения в своей жизни самостоятельно. В современной российской маркетинговой индустрии гендерная реклама часто превращается в сексизм, становится назидательной или пафосной. Поэтому немаловажным остается внимательная работа со сторителлингом».