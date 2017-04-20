Фильм снял режиссер Василий Сигарев



Иллюстрация: скриншот ролика

В сети появилась короткометражка про зомби-апокалипсис в Москве. Она оказалась рекламой жилого комплекса «Зиларт».

На YouTube появился короткометражный фильм ужасов «Z» российского режиссера Василия Сигарева. Фильм длится почти 17 минут, главную роль в нем сыграла актриса Яна Троянова. По сюжету, в Москве начинается зомби-апокалипсис, а главная героиня вместе с детьми пытается вернуться из деревни к себе домой.

До самого конца короткометражка выглядит не рекламой. Сигарев уже говорил о том, что хочет снять фильм ужасов, и «Z» получился именно фильмом – с неизменной Яной Трояновой в главной роли, яркими второстепенными персонажами и запоминающимися диалогами.

– Так чо, стрелять?

– А сам как думаешь?

– Не положено думать…

В интервью журналу «Афиша» режиссер Василий Сигарев сообщил, что короткометражка для «Зиларта» - это попытка сделать русский фильм ужасов.

Для меня это заявка этого жанра в России. Было несколько попыток сделать у нас что-то в этом ключе, но это всегда было подражание Голливуду. Мы же попытались делать именно русскую историю, хотя промо-жанр накладывал свои ограничения. Но мы на эти ограничения шли сознательно. Василий Сигарев

Жилой комплекс «Зиларт» известен своей провокационной рекламой. Так, в прошлом году появился ролик с песней про «планету «Зиларт»», которую исполняли Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и другие знаменитости. Ролик почти все ругали за пошлость, при этом он стал одним из самых обсуждаемых на рекламном рынке.

Короткометражка от Сигарева зрителям по большей части понравилась. Представители рекламной индустрии ее тоже хвалят. Так, сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев написал в фейсбуке, что «Зиларт» «нагибает рекламный рынок».