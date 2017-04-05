Агентство Friends Moscow запустило кампанию для продвижения нового бренда йогуртов



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Ehrmann Россия и агентство Friends Moscow разработали рекламную кампанию «Живите больше» для продвижения нового продукта – линейки йогуртов EPICA. В центре кампании – истории об активных молодых людях, которым нужны силы на любимые увлечения.

Зимой брендинговое агентство Getbrand разработало и вывело на рынок новый бренд компании Ehrmann - йогурты EPICA.Творческая команда агентства разработала дизайн упаковки. Целевая аудитория производителей – молодые и активные люди, которым нужен сытный здоровый перекус.

Обращаясь к целевой аудитории продукта, агентство Friends Moscow разработали для линейки йогуртов рекламную кампанию «Живите больше». В основе креативной концепции лежит идея о том, что даже самым увлеченным и активным людям часто не хватает сил на любимые дела. В центре проекта – истории Даши и Макса, которые всегда хотят быть в форме для любимых хобби.

В рамках кампании командой агентства был также разработан продуктовый сайт epicayogurt.ru, который полностью меняет «вкус» и цвет при каждом обновлении страницы. Акцент на продукте и вкусовых ингредиентах был сделан также в наружной рекламе, POS-материалах и интернет-баннерах.

«Здорово, что нам удалось сделать и ролики, и наружную рекламу визуально яркими и отличающимися от того, что обычно создается в категории. Для нас важно не просто донести сообщение, но создать для него такую «упаковку», которая привлечет внимание аудитории к продукту. Это наша вторая большая кампания для Ehrmann, и мы рады, что мы вместе с клиентом ищем что-то свежее во всех форматах – от видео-историй до баннеров для wifi-метро», - комментирует Максим Пономарев, креативный директор Friends Moscow.

«Запускать новые бренды в молочной категории – это всегда вызов. Повышать узнаваемость и одновременно рассказывать эмоциональную историю в рамках 30 секунд эфирного времени – это всегда вопрос поиска правильного баланса. Клаттер в категории очень конкурентный, и мы рады, что смогли создать интересную рекламу йогурта и при этом сохранить сильный брендинг», - рассказывает Елена Русанова, директор по маркетингу Ehrmann Россия.

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