Скриншот видеоролика
Для продвижения карты «Элемент 120» агентство Instinct и «Почта Банк» представили серию интернет-роликов. Герои рекламных роликов в формате видеоблога рассказывают, как можно оригинально использовать кредитную карту. «Банк лайфхаков» - первая кампания «Почта Банка», направленная на молодую аудиторию.
В новой рекламной кампании «Почта Банк» впервые решил обратиться к молодой аудитории. Перед агентством Instinct стояла задача рассказать о кредитной карте с беспроцентным периодом на 4 месяца молодым людям. Креативная команда решила снять серию интернет-роликов в формате видеоблогинга. Каждый ролик рассказывает об очередном «лайфхаке», доступном с картой «Элемент 120».
Скриншот видеоролика
«Идея возникла из реальной жизни – я давно хотел погонять летом на байке. Но покупать его на пару месяцев, чтобы потом платить за хранение и обслуживание почти весь оставшийся год? Нет. И тут пришел бриф на карту “Элемент 120” с беспроцентным периодом 4 месяца. Идея как купить байк на лето родилась мгновенно. Следом начали искать еще варианты применения карты, нашли немало. Мы, по сути, показываем лазейки, которые доступны каждому с нашей картой», —рассказывает копирайтер агентства Instinct Митя Шардин.
Креативщики старались сделать ролики максимально похожими на настоящий видеоблогинг. Особенно важны детали - особенности монтажа, графических вставок, перемещений относительно камеры. Цель – сделать ролики живыми и реалистичными.
Скриншот видеоролика
«Мы стремились не просто рассказать молодежи о карте «Элемент 120», но и сделать это на доступном языке и в интересном ей формате. Каждый ролик содержит оригинальный лайфхак, который способен в той или иной степени сделать жизнь каждого из нас ярче и интереснее», - отметила вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям «Почта Банка» Евгения Ленская.
Лайфхак №1. Как купить вещи в интернете и не прогадать
Лайфхак №2. Как получать доход от хобби, не увольняясь с работы
Лайфхак №3. Мотоцикл по цене бензина!
Лайфхак №4. Как покупать все новые игры и не разориться
Лайфхак №5. Как путешествовать почти бесплатно
Состав творческой группы:
«Почта Банк» (клиент)
Ленская Евгения – Вице-президент, Директор по маркетингу
Волченок Юлия – Руководитель Креативного центра
Торяник Любовь – Эксперт по разработке рекламных кампаний
Instinct (креатив)
Мешков Алексей – Креативный директор
Островский Даниил - Креативный директор
Свиридов Георгий – Digital креативный директор
Дмитриева Татьяна – Продюсер
Стерлигов Петр – Руководитель отдела по работе с клиентами
Барболина Ирина – Директор по работе с клиентами
Владимиров Сергей – Стратег
Мельников Юрий – Арт-директор
Шардин Дмитрий – Копирайтер
Шувалова Владислава – Менеджер по работе с клиентами
Stereotactic (продакшн)
Горбачев Виктор – Режиссер
Мясникова Александра – Оператор-постановщик
Эйдман Александр – Второй режиссер
Григорьева Дарья – Художник-постановщик
Бочаров Дмитрий – Продюсер