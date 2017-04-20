Креативное агентство Instinct разработало для банка серию интернет-роликов



Скриншот видеоролика

Для продвижения карты «Элемент 120» агентство Instinct и «Почта Банк» представили серию интернет-роликов. Герои рекламных роликов в формате видеоблога рассказывают, как можно оригинально использовать кредитную карту. «Банк лайфхаков» - первая кампания «Почта Банка», направленная на молодую аудиторию.

В новой рекламной кампании «Почта Банк» впервые решил обратиться к молодой аудитории. Перед агентством Instinct стояла задача рассказать о кредитной карте с беспроцентным периодом на 4 месяца молодым людям. Креативная команда решила снять серию интернет-роликов в формате видеоблогинга. Каждый ролик рассказывает об очередном «лайфхаке», доступном с картой «Элемент 120».

Скриншот видеоролика

«Идея возникла из реальной жизни – я давно хотел погонять летом на байке. Но покупать его на пару месяцев, чтобы потом платить за хранение и обслуживание почти весь оставшийся год? Нет. И тут пришел бриф на карту “Элемент 120” с беспроцентным периодом 4 месяца. Идея как купить байк на лето родилась мгновенно. Следом начали искать еще варианты применения карты, нашли немало. Мы, по сути, показываем лазейки, которые доступны каждому с нашей картой», —рассказывает копирайтер агентства Instinct Митя Шардин.

Креативщики старались сделать ролики максимально похожими на настоящий видеоблогинг. Особенно важны детали - особенности монтажа, графических вставок, перемещений относительно камеры. Цель – сделать ролики живыми и реалистичными.

Скриншот видеоролика

«Мы стремились не просто рассказать молодежи о карте «Элемент 120», но и сделать это на доступном языке и в интересном ей формате. Каждый ролик содержит оригинальный лайфхак, который способен в той или иной степени сделать жизнь каждого из нас ярче и интереснее», - отметила вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям «Почта Банка» Евгения Ленская.

Лайфхак №1. Как купить вещи в интернете и не прогадать

Лайфхак №2. Как получать доход от хобби, не увольняясь с работы

Лайфхак №3. Мотоцикл по цене бензина!

Лайфхак №4. Как покупать все новые игры и не разориться

Лайфхак №5. Как путешествовать почти бесплатно

Состав творческой группы:

«Почта Банк» (клиент)

Ленская Евгения – Вице-президент, Директор по маркетингу

Волченок Юлия – Руководитель Креативного центра

Торяник Любовь – Эксперт по разработке рекламных кампаний

Instinct (креатив)

Мешков Алексей – Креативный директор

Островский Даниил - Креативный директор

Свиридов Георгий – Digital креативный директор

Дмитриева Татьяна – Продюсер

Стерлигов Петр – Руководитель отдела по работе с клиентами

Барболина Ирина – Директор по работе с клиентами

Владимиров Сергей – Стратег

Мельников Юрий – Арт-директор

Шардин Дмитрий – Копирайтер

Шувалова Владислава – Менеджер по работе с клиентами

Stereotactic (продакшн)

Горбачев Виктор – Режиссер

Мясникова Александра – Оператор-постановщик

Эйдман Александр – Второй режиссер

Григорьева Дарья – Художник-постановщик

Бочаров Дмитрий – Продюсер