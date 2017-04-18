Но клип понравился не всем



Иллюстрация: скриншот ролика

Боня и Кузьмич прорекламировали средство для похудения в своем новом клипе. Ролик называется «Виновник стиля» и рассказывает про девушку, мечтающую похудеть и встретить свою любовь. «Где ты, мой принц на белом коне? В пробке стоишь? Или скачешь уже? Я жду тебя день и ночь. Я не даюсь никому, всем прочь!» — поет Боня и показывает упаковку препарата «Редкусин Лайт».

Ролик снят в стиле 80-х – с яркими нарядами, блестящими тканями и броским макияжем. За 4 дня видео собрало почти 1,8 млн просмотров на YouTube. При этом большинству зрителей реклама не понравилась: они обвинили коллектив в пошлости и плохом юморе. «Я, конечно, за юмор, но не такой...?», «Мне сон приснился, они там в аду горели?», «МОИ УШИ УМИРАЮТ», – написали комментаторы.

Ролик выпустила студия Aydamedia.