Рекламную кампанию запустило агентство Saatchi&Saatchi Russia



Скришот видеоролика

В новом рекламном ролике знаменитый танцующий миллионер Джанлука Вакки приглашает зрителей выпить с ним чашечку кофе на его роскошной вилле в Италии. Кофемашина сломалась (лежит на дне аквариума), и миллионер просит дворецкого сделать кофе Jacobs Millicano, «который на вкус как из кофемашины». Креативную концепцию кампании разработала команда агентства Saatchi&Saatchi Russia.

Агентство Saatchi&Saatchi Russia и бренд Jacobs представили рекламную кампанию с участием знаменитого танцующего миллионера Джанлука Вакки. Джанлука - итальянский бизнесмен, чей аккаунт в Инстаграме с фотографиями роскошного образа жизни миллионера и видеозаписями танцев с молодой женой стал невероятно популярен.

Креативную концепцию разработало агентство Saatchi&Saatchi Russia, за медиа отвечала команда Carat, над сайтом работало агентство ENGAGENCY.

Команда проекта строила кампанию вокруг Джанлуки, изначально рассчитывая привлечь именно его. Как рассказывают креативщики, миллионеру понравился креатив, поэтому он быстро согласился на участие.

Кампания преимущественно пройдет в диджитал c использованием, как традиционных инструментов, таких как баннеры и онлайн-видео, так и инновационных инструментов, таких как персональные видеообращения от танцующего миллионера и интерактивное приложение с ним же в главной роли. Кроме основного ролика, зрителей ждет некий «музыкальный сюрприз», о чем рассказал в конце видео сам Джанлука.

Съемки ролики длились 3 дня и проходили в городе Болонья на вилле Джанлуки Вакки. Как рассказывают креативщики, Джанлука оказался гостеприимным хозяином.

"Джанлуку постоянно посещало вдохновение, например, во время съемок сцены с мотоциклом, после одного из дублей, он неожиданно для всех съехал с дороги и отправился кататься на мотоцикле по своему дому. Менеджер Джанлуки тут же заснял все происходящее на телефон, после чего миллионер выложил видео в Инстаграм".

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Мар 18 2017 в 7:36 PDT

«Это наш первый съемочный проект вместе с Jacobs Douwe Egberts, и мы хотим искренне поблагодарить клиента за доверие и возможность воплотить в жизнь такой интересный, амбициозный и в то же время непростой проект. На съемках у нас сложилась настоящая команда, которая сообща преодолевала все трудности и в очень короткие сроки сумела реализовать проект в полном объеме. Мы, в Saatchi&Saatchi Russia, надеемся, что это только начало нашего совместного большого пути и с нетерпением ждем реализации еще более амбициозных и интересных проектов», - рассказывает Юрий Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia.

«Перед агентством была поставлена задача создать яркую, запоминающуюся и инновационную кампанию, которая рассказала бы о преимущества самого премиального саб-брэнда в линейке Jacobs - Jacobs Millicano. Мы считаем, что креативный материал получился сильным и мы с нетерпением ждем результатов кампании», - комментирует Юлия Дубенская, маркетинг директор Jacobs Douwe Egberts.

Состав творческой группы

Jacobs Douwe Egberts (клиент)

Маркетинг директор: Юлия Дубенская

Категорийный менеджер Jacobs растворимый: Светлана Счастливая

Бренд-менеджер: Инна Курбанова

Saatchi & Saatchi Russia (креатив)

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Директор по стратегическому планированию: Дарья Царькова

Арт-директор: Татьяна Рыкова

Копирайтер: Денис Шитарев

Аккаунт-директор группы: Майя Цагурия

Старший аккаунт-менеджер: Наталья Куликова

Продюсер: Екатерина Норсоян

Filmservice (продакшн)

Продюсер: Екатерина Гетта

Режиссер: Тигран Бежанов

Оператор: Иван Лебедев