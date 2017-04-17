BBDO Moscow создало рекламную кампанию о “котойоге” для перезапуска бренда корма для кошек



Скриншот видеоролика

Агентство BBDO Moscow создало рекламную кампанию для перезапуска бренда корма для кошек PERFECT FIT. В нее вошли ТВ-ролик и серия видео для Сети, в которых пушистые питомцы учат хозяев выполнять специальные позы кошачьей йоги — “котасаны”.

Новая кампания PERFECT FIT знаменует комплексную трансформацию бренда, которая включает улучшение самого продукта, изменение дизайна упаковки и запуск новой коммуникационной платформы — “Бодрость в духе кошек”.

Суть платформы состоит в том, что кошки сохраняют юношеский задор и бодрость духа в течение всей жизни, если они здоровы. Вдохновением для новой идеи бренда стала растущая популярность здорового образа жизни — осознанное отношение к правильному питанию, телу и духу. И занятия йогой лучше всего отражают эту философию. Поэтому главными героями кампании стали коты и кошки, которые учат хозяев заниматься “котойогой”.

Кроме ТВ-ролика BBDO Moscow разработало специальный проект с порталом woman.ru. На сайте размещена серия видеозанятий по котойоге, которые ведут хвостатые инструкторы Чуня, брат Чуни, Антон и Матильда. Здесь же можно “достичь просветления”, зарядившись “котомудростью”, и следить за новостями из мира “котойоги”.

“Перед нами стояла задача создать коммуникацию, раскрывающую новую платформу PERFECT FIT “Бодрость в духе кошек” в digital. Нам казалось, что коммуникацию обязательно надо делать с юмором: мы просто интерпретировали кошачьи занятия как йогические практики”, - рассказала о проекте Марина Дедюкина, руководитель творческой группы BBDO Moscow.