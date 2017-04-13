Оператор запустил первую федеральную имиджевую кампанию



Иллюстрация: скриншот ролика

“ Ростелеком” впервые запустил федеральную имиджевую кампанию, которая нацелена на привлечение малого и среднего бизнеса. Автором ее концепции выступило агентство Bootleg.

Чтобы показать понимание настоящих потребностей представителей малого и среднего бизнеса, “Ростелеком” показал реальные особенности ведения бизнеса в видеоролике. С его помощью оператор рассказывает о линейке услуг для малого и среднего бизнеса, в том числе об услуге 8-800, видеонаблюдении, Wi-Fi и т.д.

“ Задача нашей новой рекламной кампании — показать реальность малого и среднего бизнеса. Владелец маленькой компании может в одном лице быть бухгалтером, водителем и продавцом. И мы знаем, как это сложно — развивать свой бизнес”, - прокомментировала запуск кампании директор департамента маркетинга корпоративного и государственного сегментов ПАО “Ростелеком” Нина Цирулик.