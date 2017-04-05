Рекламу представило агентство Red Keds



Скриншот ролика

Агентство Red Keds представило два новых ролика для телевизионной кампании приложения «Юла». В роликах рассказывают истории обычных людей: в одной семье девочке купили боксерскую грушу, а она хочет заниматься балетом, а в другой все наоборот. Реклама сообщает, что с помощью приложения можно найти покупателя, который находится рядом, например, в собственном доме.

Ролики связаны между собой: они рассказывают историю одних и тех же людей, живущих в одном доме. За креатив отвечало агентство Red Keds.

На примере абсурдных ситуаций мы демонстрируем, что «Юла» – это сервис нового поколения, мобильное приложение с удобным интерфейсом. Мы должны были выделить его конкурентное преимущество – функцию «Геолокация», с помощью которой пользователи продают и приобретают быстро, бесплатно, легко. Креативный директор Red Keds Валерий Волчецкий

Это не первые ролики из этой серии. В январе на СТС, ТНТ и РЕН-ТВ вышли ролики «Сборы» и «Шуруповерт». Один из них был адресован продавцам, а другой покупателям.