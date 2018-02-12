Церемония экспертной рекламной премии БОЛЬШАЯ РЫБА состоится 21 февраля в ресторане ARGO

Читатели SOSTAV и 152 эксперта в области рекламы, маркетинга и медиа в очередной раз выбрали самую выдающуюся рекламу за прошедший год в ежегодном проекте «Итоги года». Авторов и вдохновителей лучших рекламных проектов 2017 года будут чествовать 21 февраля 2018 года на церемонии экспертной рекламной премии БОЛЬШАЯ РЫБА.

Проект «Итоги года – 2017» в конце декабря обрел своих победителей. Именно они, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли, стали рекламными китами, акулами рекламного бизнеса – Большими Рыбами.

«Итоги года» – проект SOSTAV, который 13-й год подряд определяет, какие работы оставят след в истории отечественной рекламы. Рекламный конкурс проходит в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL (маркетинговые проекты), Брендинг, Социальная реклама. В первом этапе проекта голосует вся рекламная индустрия, формируя шорт-листы, которые затем выносятся на суд экспертному жюри.

По итогам 2017 года список рекламных проектов для пользовательского голосования был составлен редакцией SOSTAV после долгого и эмоционального обсуждения. В него включили наиболее заметные и обсуждаемые проекты 2017 года, учитывались не только их достоинства, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проектов, реакцию СМИ и рынка, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

В первом этапе «Итогов года – 2017» было собрано рекордное число голосов специалистов индустрии – около 50 тысяч. Количество членов экспертного жюри во втором этапе тоже возросло. В этот раз 152 эксперта рекламной индустрии присваивали баллы конкурсным работам. Результаты этого голосования абсолютно открытые – доступны всем посетителям сайта.

Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии БОЛЬШАЯ РЫБА состоится 21 февраля в московском ресторане ARGO. На торжественный вечер приглашены крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и эксперты «Итогов года – 2017».

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