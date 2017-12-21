Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Мы продолжаем объявлять имена победителей нашей экспертной премии. Сегодня можно уже смело завить: более половины финалистов знают свои результаты. Посмотрим, как эксперты оценили российскую социальную рекламу.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «Социальная реклама» вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – социальная реклама!



1 место

Клиент: фонд «Измени одну жизнь»

Агентство: Young & Rubicam и RODNYA

Количество баллов: 177

Когда мы читаем своим детям, то вместе переживаем что-то интересное, важное, незабываемое. Но не у каждого ребенка есть рядом тот, кто почитает ему и подарит заботу и внимание, в которых он так искренне нуждается.

Проект «Почитай мне» создан благотворительным фондом «Измени одну жизнь» совместно с рекламным агентством «Янг энд Рубикам». На каналах проекта на YouTube и в Одноклассниках известные люди читают детям с особенной судьбой, чтобы они тоже могли почувствовать себя нужными и важными.

2 место

Клиент: Фонд «Синдром любви»

Агентство: MOST Creative Club

Количество баллов: 162

Благотворительный фонд «Синдром любви» инициировал проект #МЕДИАСИНДРОМ, цель которого разрушить стереотипы об ограниченности возможностей людей с синдромом Дауна.

В эфире новостей на телеканале «Дождь» и в прямом эфире проекта социальной сети «ВКонтакте» VK Live молодые люди с синдромом Дауна на один день стали телеведущими и журналистами.

Антон Санкевич, Маша Будина, Маша Сиротинская и Маша Быстрова в качестве со-ведущих рассказали о последних интересных событиях и обсудили их с ведущими новостей.

В прямом эфире в VK Live Влад Ситдиков, Юра Аристов и Гриша Данишевский, как настоящие журналисты, взяли интервью у звездных гостей: Тутты Ларсен, Анны Семенович и Дмитрия Диброва

22 марта в гостях программы «Все на Матч!» на телеканале МАТЧ ТВ Влад Ситдиков вместе с Марией Командной обсудили актуальные спортивные новости.

Работает сайт для пожертвований в пользу благотворительного фонда «Синдром любви»: синдромлюбви.рф.

3 место

Клиент: благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Агентство: What If Semin

Количество баллов: 148

Ролик «Свеча», вошедший в рекламную кампанию благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», создан агентством What if Semin и рассказывает о необходимости якрой жизни каждого человека независимо от его здоровья и возможностей.

Фонду «Вера» также оказал поддержку «Первый канал» в своём шоу «Голос». С первого сезона проекта и по настоящее время проводится эфирная благотворительная акция, в рамках которой средства, собранные в ходе зрительского голосования на стадии прямых эфиров проектов «Голос» и «Голос.Дети», перечисляются в различные благотворительные фонды.

Татьяна Друбич, сопредседатель попечительского совета Фонда «Вера»: «Самые слабые и незащищенные пациенты сегодняшней медицины – это неизлечимо больные дети. Их часто называют «невидимыми» пациентами, потому что они лишены качественной помощи. Они могут быть в реанимации или дома, не могут выйти на улицу, не могут учиться в школе. Но если им помочь, найти необходимое медицинское оборудование, правильное инвалидное кресло, или все лишь построить пандус у подъезда – их детство может быть другим – чуть радостнее, полным впечатлений, рядом с родителями, братьями, сестрами, друзьями. Мы благодарны Первому каналу за вклад в развитие благотворительности в целом, шоу «Голос.Дети» и всем телезрителям, которые голосуют, за то, что вы действительно меняете жизнь таких семей, помогаете им быть рядом все то время, которое им отведено, даже если его совсем мало. Поверьте, их жизнь – это подвиг каждый день».

4 место: Арифметика добра (132 балла)

5 место: Ночлежка (115 баллов)

6 место: Guilty clothes (98 баллов)

7 место: Социальный эксперимент от МГТС (94 балла)

8 место: Искусство для всех (91 балл)

9 место: На пределе (83 балла)

10 место: Мне не стыдно + Дети на защите взрослых (70 баллов)



Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории BTL.