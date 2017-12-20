Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Приятно, что наши Итоги находятся в центре внимания читателей Состава. С трепетом рассказываем, как распределились голоса экспертов в категории «Кампании». Удивляйтесь (или нет), комментируйте, обсуждайте.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «Кампании» вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – кампании!



1 место

Фотографии сбываются

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

Количество баллов: 217

S7 Airlines показывают, что за каждым путешествием, в которое мы отправляемся, скрыто намного больше, чем просто фотографии в социальных сетях. За ними скрывается живой и очень разный мир множества культур, людей и мест.

Кроме того, на сайте авиакомпании заработала система с искусственным интеллектом. Каждый может загрузить понравившуюся картинку в онлайн-принтер, а искусственный интеллект выдаст виртуальный посадочный талон на рейс в ближайший аэропорт по этому направлению, оценив фото при помощи сервиса Google Vision API.

Сайт: https://photo.s7.ru/

В рамках кампании выпущена серия плакатов наружной рекламы.

2 место

Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima

Количество баллов: 150

МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище». Тариф позволяет звонить и выходить в интернет за границей на тех же условиях, что и дома. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев. Также интеграция кампании прошла в рамках шоу «Орёл и Решка» с помощью стоп-кадров.

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3 место

Тинькофф Банк с Иваном Ургантом

Клиент: Тинькофф Банк

Агентство: Great

Количество баллов: 135

Иван Ургант отныне участвует в продвижении продуктов и сервисов «Тинькофф Банк». Видеоролики выходили на федеральных телеканалах России. По сюжету заглавного видео Иван Ургант подыскивает подходящий банк и останавливает свой выбор на Тинькофф Банке, отмечая его преимущества.

В серии новых роликов внимание обращено на возможность беспроцентного снятия денежных средств в любой точке мира.

Также в рамках кампании вышла серия плакатов наружной рекламы, разработанная Тинькофф Банком.

4 место: Аэропорт-тезка (120 очков)

5 место: Я свободен (112 очков)

6 место: Volkswagen Tiguan (102 очка)

7 место: Связь в метро (100 очков)

8 место: Carprice (93 очка)

9 место: Все любят крабов (86 очков)

10 место: Активный возраст (77 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА.