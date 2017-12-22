Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Мы продолжаем приоткрывать завесу тайны над результатами «Итогов года». Последние на этой неделе победители – клиенты и агентства, которые вели активную маркетинговую коммуникацию непосредственно в местах продаж. Итак, лучшие в номинации BTL.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «BTL» вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – BTL!

1 место

Клиент: «Макдоналдс»

Агентство: Leo Burnett Moscow

Количество баллов: 216

Главный герой новой промо-кампании «Монополия в Макдоналдс» – миллионер-авантюрист, разбогатевший на отрывании стикеров. Причем, чужих стикеров, которые не оторвал кто-то другой.

Во время кампании будет разыграно 16 500 000 призов, нужно лишь оторвать стикер с упаковки, а не отправлять «миллионы» в мусорную корзину.

Герой кампании намеренно играет на чувствах, напоминая, что он выиграет все за нас. В этом он оказался настойчивым – кроме ТВ-роликов, он планирует раздражать всех, кто зайдет в соцсети, вагон метро, вай-фай страницу в ресторанах и даже просто посмотрит на меню. Сохраняя общую идею, для каждого носителя он нашел свой способ.

Ролик для Wi-Fi в метро:

Bumper ads:

2 место

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

Количество баллов: 201

Сбербанк предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки.

Пользователи социальных сетей массово бросились вводить свои инициалы на специальном сайте, многие из них затем сообщали, что вариаций много. Кампания приобрела вирусный характер: пользователи делились названиями стран и городов, где расположены их аэропорты, со своими подписчиками и отправляли ссылку на акцию своим друзьям.

3 место

Клиент: S7 Airlines

Агентство: Stereotactic ,Eventum Premo

Количество баллов: 146

На закрытой Pop-up вечеринке в секретном ангаре московского аэропорта Домодедово прошла презентация первого в России самого высокотехнологичного самолета Airbus A320neo, который поступил в парк авиакомпании S7 Airlines.

С помощью закрытого события в Facebook были приглашены селебрити, opinion-лидеры, медийные лица, лояльная к бренду аудитория, имеющая высокий охват в социальных сетях. Каждый участник получал именной пропуск по прибытии на локацию, так как ангар аэропорта является режимным объектом и имеет повышенные требования к безопасности. После попадания в ангар люди могли насладиться местом и атмосферой.

Мероприятие открылось речью главы авиакомпании S7 Airlines и представителем компании Airbus. После вступительной речи началось шоу, где неожиданным эффектом появился сам самолет и люди увидели первый в России Airbus A320neo. После пришло время ознакомиться с лайнером и провести время под биты знаменитых BONDAX (UK).

4 место: Только для людей (100 очков)

5 место: Стаканы-раскраски от Starbucks (97 очков)

6+7 место: Давай играть! (88 очков) Российская премьера нового Volvo XC60 (88 очков)

8 место: Павильон BMW на гонке DTM (87 очков)

9 место: Тролли на воле (74 очка)

10 место: Любимцы (57 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории Принт/Аутдор.