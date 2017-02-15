Торжественная церемония награждения состоится 21 февраля 2017 года в Гудман на Цветном.

SOSTAV проводит первую церемонию награждения победителей главного ежегодного онлайн проекта «Итоги года», результаты которого мы традиционно подводим в последнюю рабочую неделю Декабря.

По результатам народного и экспертного голосования в проекте "Итоги года 2016" SOSTAV чествует победителей и вдохновителей проектов. Именно они стали, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли - рекламными китами, акулами рекламного бизнеса - Большими Рыбами.

На протяжении 12 лет "Итоги года" выбирают самые достойные российские рекламные кампании в 7 номинациях: "Кампании" (лучшие рекламные кампании), "Ролики" (лучшие рекламные видео для ТВ и интернета), "Принт / Аутдор" (лучшие работы в печатной и наружной рекламе), "Интерактив" (лучшая цифровая и инновационная реклама), "Брендинг" (лучшие проекты в потребительском и корпоративном брендинге), "Промо" (лучшие рекламные акции и ambient-проекты) и "Социальная реклама" (лучшие работы в сфере Public Interest).

Методология отбора победителей абсолютна прозрачна…

Лонг-лист для голосования составляется редакцией SOSTAV в течение года. Он включает в себя выдающиеся и наиболее заметные и обсуждаемые проекты уходящего года. Учитывается не только качество самой работы, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проекта, реакция на него СМИ и потребителей, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

Из множества работ по 7-ми номинациям народное голосование – а в 2016 году это более 10 тысяч рекламных специалистов – определяют ТОП-10 в каждой категории, после чего 100 экспертов – столпы российской индустрии коммуникаций - выбирают победителей. В экспертную группу входят самые уважаемые эксперты, представляющие крупнейшие бренды, коммуникационные холдинги, креативные и брендинговые агентства.

Лидеров каждой номинации эксперты выбирают в рамках голосования, присваивая работам баллы в прозрачном режиме. Результаты онлайн-голосования доступны всем читателям Sostav.

Церемония награждения состоится 21 февраля 2017 года в Гудман на Трубной площади.

В числе приглашенных гостей вечера крупнейшие рекламодатели, ведущие агентства и эксперты «Итогов года 2016» на SOSTAV.

В этот вечер наших друзей ждёт торжественный ужин, церемония награждения лауреатов премии БОЛЬШАЯ РЫБА, музыкальная программа от Art System Technologies, MACROFON, интерактивные эксперименты с алкоголем и многое другое.