Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Объявление победителей и призеров проекта «Итоги года» подбирается к своему логическому завершению. Волноваться осталось только брендинговым агентствам, ведь победителей в номинации «Принт/Аутдор» мы оглашаем прямо сейчас.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «Принт/Аутдор» вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – Принт/Аутдор!

1 место

Компания: Gett

Количество баллов: 190

На столичных цифровых билбордах появилась реклама сервиса такси Gett, в которой сравнивается рейтинг водителей Gett с рейтингами водителей других такси-сервисов.

«Опять расстроило такси? Закажи Gett», – говорится в объявлении. Интересно отметить, что в слове «опять» буква «я» выделена красным, напоминая тем самым логотип «Яндекса», где первая буква также окрашена в красный цвет.

2 место

Компания: Burger King

Количество баллов: 177

В Санкт-Петербурге возле плаката с рекламой акции «Солнечные очки в подарок» от McDonald's «Король бургеров» разместил свое объявление, на котором нарисован недоумевающий бородач, а подпись гласит: «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик бесплатно при покупке латте!».

Баннер стал своего рода троллингом рекламной акции McDonald's, в рамках которой покупателям обеда с чаем совершенно бесплатно выдавались солнечные очки. Ведь помимо того, что Санкт-Петербург носит звание одного из самых дождливых городов России, так еще и лето в этом году не торопится радовать россиян.

3 место

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

Количество баллов: 177

S7 Airlines показывают, что за каждым путешествием, в которое мы отправляемся, скрыто намного больше, чем просто фотографии в социальных сетях. За ними скрывается живой и очень разный мир множества культур, людей и мест.

В рамках кампании выпущена серия плакатов наружной рекламы.

4 место: Ожившие фасады домов Санкт-Петербурга (134 очка)

5 место: Скрываем несовершенства с L’etoile (110 очков)

6 место: Физрук теперь худрук (105 очков)

7 место: К импрессионистам нужно прийти (88 очков)

8 место: Люди – людям (81 очко)

9 место: Car Curling (66 очков)

10 место: Бородачи в духе поп-арта (57 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в последней категории – Брендинг.