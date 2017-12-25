Объявление победителей и призеров проекта «Итоги года» подбирается к своему логическому завершению. Волноваться осталось только брендинговым агентствам, ведь победителей в номинации «Принт/Аутдор» мы оглашаем прямо сейчас.
Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.
По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.
Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.
Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «Принт/Аутдор» вы сможете ознакомиться здесь.
Победители проекта «Итоги года 2017» – Принт/Аутдор!
1 место
Компания: Gett
Количество баллов: 190
На столичных цифровых билбордах появилась реклама сервиса такси Gett, в которой сравнивается рейтинг водителей Gett с рейтингами водителей других такси-сервисов.
«Опять расстроило такси? Закажи Gett», – говорится в объявлении. Интересно отметить, что в слове «опять» буква «я» выделена красным, напоминая тем самым логотип «Яндекса», где первая буква также окрашена в красный цвет.
2 место
Компания: Burger King
Количество баллов: 177
В Санкт-Петербурге возле плаката с рекламой акции «Солнечные очки в подарок» от McDonald's «Король бургеров» разместил свое объявление, на котором нарисован недоумевающий бородач, а подпись гласит: «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик бесплатно при покупке латте!».
Баннер стал своего рода троллингом рекламной акции McDonald's, в рамках которой покупателям обеда с чаем совершенно бесплатно выдавались солнечные очки. Ведь помимо того, что Санкт-Петербург носит звание одного из самых дождливых городов России, так еще и лето в этом году не торопится радовать россиян.
3 место
Клиент: S7
Агентство: Stereotactic
Количество баллов: 177
S7 Airlines показывают, что за каждым путешествием, в которое мы отправляемся, скрыто намного больше, чем просто фотографии в социальных сетях. За ними скрывается живой и очень разный мир множества культур, людей и мест.
В рамках кампании выпущена серия плакатов наружной рекламы.
4 место: Ожившие фасады домов Санкт-Петербурга (134 очка)
5 место: Скрываем несовершенства с L’etoile (110 очков)
6 место: Физрук теперь худрук (105 очков)
7 место: К импрессионистам нужно прийти (88 очков)
8 место: Люди – людям (81 очко)
9 место: Car Curling (66 очков)
10 место: Бородачи в духе поп-арта (57 очков)
Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.
Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в последней категории – Брендинг.