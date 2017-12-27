Состав вместе со своими читателями и экспертами индустрии рекламы и маркетинга уже в 12-й раз выбрал лучшие коммуникационные проекты, созданные для российского рынка.
Победители были определены в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт/аутдор, брендинг.
В народном голосовании приняли участие около 50 000 человек, а на втором этапе конкурса работы оценили около 150 экспертов.
Голосование экспертного жюри является полностью открытым, нажав на кнопку «посмотреть результаты», вы можете ознакомиться, как и кем была оценена та или иная работа.
Также сегодня мы открываем полную информацию о голосовании экспертов – теперь при нажатии на профиль интересующего вас эксперта доступна полная информация о том, как распределил свои голоса именно он.
Награждение победителей состоится в конце февраля 2018 года на премии «Большая рыба».
1 место
Награждайте тех, кто не ищет наград
Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»
Агентство: SLAVA, Resonate Strategies
Количество баллов: 216
Ребята подтверждают поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». На церемонии вручения премии «Большая рыба» мы наградим ролик «Награждайте тех, кто не ищет наград». Трогательное видео рассказывает о смотрителе маяка, который на протяжении многих лет помогал кораблям находить правильный путь.
2 место
Забугорище
Клиент: МТС
Агентство: BBDO
Количество баллов: 199
3 место
Как Касперский звук свиньи придумал
Клиент: Лаборатория Касперского
Агентство: Great
Количество баллов: 174
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Аэропорт-тезка
Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa
Агентство: Smetana
Сайт акции: http://sberbankaero.ru/
Количество баллов: 231
Сбербанк предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки.
Пользователи социальных сетей массово бросились вводить свои инициалы на специальном сайте, многие из них затем сообщали, что вариаций много. Кампания приобрела вирусный характер: пользователи делились названиями стран и городов, где расположены их аэропорты, со своими подписчиками и отправляли ссылку на акцию своим друзьям.
Согласно условиям акции, участие в ней могли принять держатели дебетовых и кредитных карт Сбербанка Visa Signature «Аэрофлот». Получить главный приз – 200 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» и сертификат на 60 000 руб. от Hotels.com – смогли трое победителей, которые были названы в конце лета.
Акция получила широкое распостранение в социальных сетях. Пост только с официальной странички Сбербанка репостнули более 1500 человек, а ролик кампании посмотрели более 200 000 пользователей.
2 место
Связь в метро
Клиент: МТС
Агентство: BBDO Moscow
Количество баллов: 169
3 место
Volkswagen Tiguan
Клиент: Volkswagen Russia
Агентство: DDB Russia
Количество баллов: 159
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Фотографии сбываются
Клиент: S7
Агентство: Stereotactic
Количество баллов: 217
S7 Airlines показывают, что за каждым путешествием, в которое мы отправляемся, скрыто намного больше, чем просто фотографии в социальных сетях. За ними скрывается живой и очень разный мир множества культур, людей и мест.
Кроме того, на сайте авиакомпании заработала система с искусственным интеллектом. Каждый может загрузить понравившуюся картинку в онлайн-принтер, а искусственный интеллект выдаст виртуальный посадочный талон на рейс в ближайший аэропорт по этому направлению, оценив фото при помощи сервиса Google Vision API.
Сайт: https://photo.s7.ru/
В рамках кампании выпущена серия плакатов наружной рекламы.
2 место
Забугорище
Клиент: МТС
Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima
Количество баллов: 150
3 место
Тинькофф Банк с Иваном Ургантом
Клиент: Тинькофф Банк
Агентство: Great
Количество баллов: 135
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Read to me
Клиент: фонд «Измени одну жизнь»
Агентство: Young & Rubicam и RODNYA
Количество баллов: 177
Когда мы читаем своим детям, то вместе переживаем что-то интересное, важное, незабываемое. Но не у каждого ребенка есть рядом тот, кто почитает ему и подарит заботу и внимание, в которых он так искренне нуждается.
Проект «Почитай мне» создан благотворительным фондом «Измени одну жизнь» совместно с рекламным агентством «Янг энд Рубикам». На каналах проекта на YouTube и в Одноклассниках известные люди читают детям с особенной судьбой, чтобы они тоже могли почувствовать себя нужными и важными.
2 место
#Медиасиндром
Клиент: Фонд «Синдром любви»
Агентство: MOST Creative Club
Количество баллов: 162
3 место
Жизнь на всю оставшуюся жизнь
Клиент: благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»
Агентство: What If Semin
Количество баллов: 148
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Монополия в Макдоналдс
Клиент: «Макдоналдс»
Агентство: Leo Burnett Moscow
Количество баллов: 216
Главный герой новой промо-кампании «Монополия в Макдоналдс» – миллионер-авантюрист, разбогатевший на отрывании стикеров. Причем, чужих стикеров, которые не оторвал кто-то другой.
Во время кампании будет разыграно 16 500 000 призов, нужно лишь оторвать стикер с упаковки, а не отправлять «миллионы» в мусорную корзину.
Герой кампании намеренно играет на чувствах, напоминая, что он выиграет все за нас. В этом он оказался настойчивым – кроме ТВ-роликов, он планирует раздражать всех, кто зайдет в соцсети, вагон метро, вай-фай страницу в ресторанах и даже просто посмотрит на меню. Сохраняя общую идею, для каждого носителя он нашел свой способ.
Ролик для Wi-Fi в метро:
Bumper ads:
2 место
Аэропорт-тезка
Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa
Агентство: Smetana
Количество баллов: 201
3 место
AIRBUS A320NEO
Клиент: S7 Airlines
Агентство: Stereotactic ,Eventum Premo
Количество баллов: 146
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Опять расстроило такси?
Компания: Gett
Количество баллов: 190
На столичных цифровых билбордах появилась реклама сервиса такси Gett, в которой сравнивается рейтинг водителей Gett с рейтингами водителей других такси-сервисов.
«Опять расстроило такси? Закажи Gett», – говорится в объявлении. Интересно отметить, что в слове «опять» буква «я» выделена красным, напоминая тем самым логотип «Яндекса», где первая буква также окрашена в красный цвет.
2 место
Какие очки? Это Питер, детка
Компания: Burger King
Количество баллов: 177
3 место
Фотографии сбываются
Клиент: S7
Агентство: Stereotactic
Количество баллов: 177
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
1 место
Искусство на упаковке
Клиент: «АЛЬЯНС»
Агентство: Depot WPF
Количество баллов: 180
В основу дизайна упаковки легла «игра» с узнаваемыми полотнами российских и иностранных художников: «Сын человеческий» Рене Магритта, «Лютнист» Караваджо и «Девочка с персиками» Валентина Серова. Каждая из картин соответствует одному и трёх вкусов сидра – яблочному, грушевому и персиковому.
2 место
Скандинавские мотивы
Клиент: ЖК «Скандинавия»
Агентство: DDVB
Количество баллов: 135
3 место
Животные в ребрендинге Prime
Клиент: PRIME Star
Агентство: LINII Group
Количество баллов: 131
Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.
Благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года – 2017» компанию
и коммуникационную группу MediaInstinct
Медиапартнером проекта является портал Rambler.ru (входит в Rambler & Co)