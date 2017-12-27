Читатели Состава и эксперты индустрии выбрали лучших в семи номинациях

Состав вместе со своими читателями и экспертами индустрии рекламы и маркетинга уже в 12-й раз выбрал лучшие коммуникационные проекты, созданные для российского рынка.

Победители были определены в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт/аутдор, брендинг.

В народном голосовании приняли участие около 50 000 человек, а на втором этапе конкурса работы оценили около 150 экспертов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, нажав на кнопку «посмотреть результаты», вы можете ознакомиться, как и кем была оценена та или иная работа.

Также сегодня мы открываем полную информацию о голосовании экспертов – теперь при нажатии на профиль интересующего вас эксперта доступна полная информация о том, как распределил свои голоса именно он.

Награждение победителей состоится в конце февраля 2018 года на премии «Большая рыба».

Победители проекта «Итоги года – 2017»

Рекламные ролики



1 место

Награждайте тех, кто не ищет наград

Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»

Агентство: SLAVA, Resonate Strategies

Количество баллов: 216

Ребята подтверждают поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». На церемонии вручения премии «Большая рыба» мы наградим ролик «Награждайте тех, кто не ищет наград». Трогательное видео рассказывает о смотрителе маяка, который на протяжении многих лет помогал кораблям находить правильный путь.



2 место

Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO

Количество баллов: 199



3 место

Как Касперский звук свиньи придумал

Клиент: Лаборатория Касперского

Агентство: Great

Количество баллов: 174

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Digital



1 место

Аэропорт-тезка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

Сайт акции: http://sberbankaero.ru/

Количество баллов: 231

Сбербанк предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки.

Пользователи социальных сетей массово бросились вводить свои инициалы на специальном сайте, многие из них затем сообщали, что вариаций много. Кампания приобрела вирусный характер: пользователи делились названиями стран и городов, где расположены их аэропорты, со своими подписчиками и отправляли ссылку на акцию своим друзьям.

Согласно условиям акции, участие в ней могли принять держатели дебетовых и кредитных карт Сбербанка Visa Signature «Аэрофлот». Получить главный приз – 200 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» и сертификат на 60 000 руб. от Hotels.com – смогли трое победителей, которые были названы в конце лета.

Акция получила широкое распостранение в социальных сетях. Пост только с официальной странички Сбербанка репостнули более 1500 человек, а ролик кампании посмотрели более 200 000 пользователей.



2 место

Связь в метро

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow

Количество баллов: 169



3 место

Volkswagen Tiguan

Клиент: Volkswagen Russia

Агентство: DDB Russia

Количество баллов: 159

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Рекламные кампании



1 место

Фотографии сбываются

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

Количество баллов: 217

S7 Airlines показывают, что за каждым путешествием, в которое мы отправляемся, скрыто намного больше, чем просто фотографии в социальных сетях. За ними скрывается живой и очень разный мир множества культур, людей и мест.

Кроме того, на сайте авиакомпании заработала система с искусственным интеллектом. Каждый может загрузить понравившуюся картинку в онлайн-принтер, а искусственный интеллект выдаст виртуальный посадочный талон на рейс в ближайший аэропорт по этому направлению, оценив фото при помощи сервиса Google Vision API.

Сайт: https://photo.s7.ru/

В рамках кампании выпущена серия плакатов наружной рекламы.

2 место

Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima

Количество баллов: 150

3 место

Тинькофф Банк с Иваном Ургантом

Клиент: Тинькофф Банк

Агентство: Great

Количество баллов: 135

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Социальная реклама



1 место

Read to me

Клиент: фонд «Измени одну жизнь»

Агентство: Young & Rubicam и RODNYA

Количество баллов: 177

Когда мы читаем своим детям, то вместе переживаем что-то интересное, важное, незабываемое. Но не у каждого ребенка есть рядом тот, кто почитает ему и подарит заботу и внимание, в которых он так искренне нуждается.

Проект «Почитай мне» создан благотворительным фондом «Измени одну жизнь» совместно с рекламным агентством «Янг энд Рубикам». На каналах проекта на YouTube и в Одноклассниках известные люди читают детям с особенной судьбой, чтобы они тоже могли почувствовать себя нужными и важными.

2 место

#Медиасиндром

Клиент: Фонд «Синдром любви»

Агентство: MOST Creative Club

Количество баллов: 162

3 место

Жизнь на всю оставшуюся жизнь

Клиент: благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Агентство: What If Semin

Количество баллов: 148

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

BTL-проекты



1 место

Монополия в Макдоналдс

Клиент: «Макдоналдс»

Агентство: Leo Burnett Moscow

Количество баллов: 216

Главный герой новой промо-кампании «Монополия в Макдоналдс» – миллионер-авантюрист, разбогатевший на отрывании стикеров. Причем, чужих стикеров, которые не оторвал кто-то другой.

Во время кампании будет разыграно 16 500 000 призов, нужно лишь оторвать стикер с упаковки, а не отправлять «миллионы» в мусорную корзину.

Герой кампании намеренно играет на чувствах, напоминая, что он выиграет все за нас. В этом он оказался настойчивым – кроме ТВ-роликов, он планирует раздражать всех, кто зайдет в соцсети, вагон метро, вай-фай страницу в ресторанах и даже просто посмотрит на меню. Сохраняя общую идею, для каждого носителя он нашел свой способ.

Ролик для Wi-Fi в метро:

Bumper ads:

2 место

Аэропорт-тезка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

Количество баллов: 201

3 место

AIRBUS A320NEO

Клиент: S7 Airlines

Агентство: Stereotactic ,Eventum Premo

Количество баллов: 146

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Наружная реклама



1 место

Опять расстроило такси?

Компания: Gett

Количество баллов: 190

На столичных цифровых билбордах появилась реклама сервиса такси Gett, в которой сравнивается рейтинг водителей Gett с рейтингами водителей других такси-сервисов.

«Опять расстроило такси? Закажи Gett», – говорится в объявлении. Интересно отметить, что в слове «опять» буква «я» выделена красным, напоминая тем самым логотип «Яндекса», где первая буква также окрашена в красный цвет.

2 место

Какие очки? Это Питер, детка

Компания: Burger King

Количество баллов: 177

3 место

Фотографии сбываются

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

Количество баллов: 177

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Брендинг



1 место

Искусство на упаковке

Клиент: «АЛЬЯНС»

Агентство: Depot WPF

Количество баллов: 180

В основу дизайна упаковки легла «игра» с узнаваемыми полотнами российских и иностранных художников: «Сын человеческий» Рене Магритта, «Лютнист» Караваджо и «Девочка с персиками» Валентина Серова. Каждая из картин соответствует одному и трёх вкусов сидра – яблочному, грушевому и персиковому.

2 место

Скандинавские мотивы

Клиент: ЖК «Скандинавия»

Агентство: DDVB

Количество баллов: 135

3 место

Животные в ребрендинге Prime

Клиент: PRIME Star

Агентство: LINII Group

Количество баллов: 131

Информация о всех победителях номинации доступна по ссылке.

Благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года – 2017» компанию

и коммуникационную группу MediaInstinct

Медиапартнером проекта является портал Rambler.ru (входит в Rambler & Co)