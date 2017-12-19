Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Состав продолжает объявлять победителей проекта «Итоги года 2017». Сегодня мы расскажем, как распределились голоса экспертов в категории digital.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории digital вы сможете ознакомиться здесь .

Победители проекта «Итоги года 2017» – digital!



1 место

Аэропорт-тезка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

Сайт акции: http://sberbankaero.ru/

Количество баллов: 231

Сбербанк предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки.

Пользователи социальных сетей массово бросились вводить свои инициалы на специальном сайте, многие из них затем сообщали, что вариаций много. Кампания приобрела вирусный характер: пользователи делились названиями стран и городов, где расположены их аэропорты, со своими подписчиками и отправляли ссылку на акцию своим друзьям.

Согласно условиям акции, участие в ней могли принять держатели дебетовых и кредитных карт Сбербанка Visa Signature «Аэрофлот». Получить главный приз – 200 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» и сертификат на 60 000 руб. от Hotels.com – смогли трое победителей, которые были названы в конце лета.

Акция получила широкое распостранение в социальных сетях. Пост только с официальной странички Сбербанка репостнули более 1500 человек, а ролик кампании посмотрели более 200 000 пользователей.



2 место

Связь в метро

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow

Количество баллов: 169

Идея рекламной кампании родилась из устоявшегося понятия, что связь в метро не ловит. Для кого-то это было неудобством, а для кого-то идеальной отговоркой, чтобы не отвечать на звонок. Эта популярная отговорка уже окончательно устарела. Теперь связь МТС ловит даже при движении поезда в туннеле.

МТС установила в вагонах метро мини базовые станции, которые позволяют абонентам МТС даже в часы пиковых транспортных нагрузок пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и мессенджерах, а также совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала интернет, ТВ, радио, метрополитен, парки, бизнес-центры, торговые центры.

Рекламная коммуникация построена на том, что главный герой несколько часов ждет свою даму в ресторане и постоянно ей звонит, пока девушка сидит на маникюре и не отвечает на телефон. Когда красотка все же приходит на встречу, свою «безответственность» она объясняет отсутствием связи в метро. Осведомленный мужчина предлагает своей даме спуститься в «подземку» и лично проверить связь в каждом вагоне.



3 место

Volkswagen Tiguan

Клиент: Volkswagen Russia

Агентство: DDB Russia

Количество баллов: 159

В рамках кампании, которая активно продвигалась на YouTube, команда агентства представила серию необычных рекламных роликов. Каждый эпизод посвящен отдельной функции автомобиля: панорамной крыше, багажнику, системе кругового обзора и т.д.

«Учитывая растущее с каждым годом потребление онлайн-видео, мы решили сделать отдельные продуктовые ролики специально для интернет-аудитор ии», – прокомментировал и кампанию представители Volkswagen.

4 место: Питерская «Пышечная» (135 очков)

5 место: АукцЫон На Солнце (117 очков)

6+7 место: Рейс Героя (107 очков), Стань ближе (107 очков)

8 место: «Омский бекон»: горячая сибирская реклама (74 очка)

9 место: 1 mb campaign (59 очков)

10 место: Золотая маска (58 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории КАМПАНИИ.