Состав начинает объявлять победителей проекта «Итоги года 2017». Сегодня мы расскажем о том, как распределились голоса экспертов в номинации «Ролики», а победители и призеры других категорий будут оглашаться ежедневно в течение недели.
Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.
По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.
Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.
Голосование экспертного жюри является полностью открытым, и со всеми его результатами вы сможете ознакомиться здесь.
1 место
Награждайте тех, кто не ищет наград
Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»
Агентство: SLAVA, Resonate Strategies
Количество баллов: 216
Ребята подтверждают поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». На церемонии вручения премии «Большая рыба» мы наградим ролик «Награждайте тех, кто не ищет наград». Трогательное видео рассказывает о смотрителе маяка, который на протяжении многих лет помогал кораблям находить правильный путь.
2 место
Забугорище
Клиент: МТС
Агентство: BBDO
Количество баллов: 199
Федеральная рекламная кампания в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище» от МТС. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев.
Известному своим мастерством в боевых искусствах бельгийскому актеру пришлось нелегко во время съемок. Помимо выполнения коронных хай-киков, сложных ударов в условиях качки на яхте, ему приходилось говорить свой текст по-русски. Освоить чужой язык и понять загадочную русскую душу Ван Дамму самоотверженно помогал Дмитрий Нагиев.
3 место
Как Касперский звук свиньи придумал
Клиент: Лаборатория Касперского
Агентство: Great
Количество баллов: 174
Лаборатория Касперского к своему 20-летнему юбилею выпустила ролик о том, как проходил кастинг на озвучку роли вирусной атаки. Видео под названием «Как Касперский звук свиньи придумал» возвращает нас в 1997 год. Специалисты IT-компании устроили прослушивание среди животных и птиц, чтобы подобрать звук, изображающий угрозу компьютерной атаки. На кастинг со своими хозяевами пришли козёл, собака, обезьяна, сова, индюк и даже жаба. Но победила всем известная свинья, чей крик много лет предупреждал юзеров об опасности.
4 место: Все любят крабов (150 очков)
5 место:Тридевять земель (127 очков)
6 место: Мы всё проверяем лично (107 очков)
7 место: Начинается с тебя (99 очков)
8 место: CarPrice (97 очков)
9 место: Пора домой (84 очка)
10 место: Корочки (75 очков)
Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.
Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории digital.