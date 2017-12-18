Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

Состав начинает объявлять победителей проекта «Итоги года 2017». Сегодня мы расскажем о том, как распределились голоса экспертов в номинации «Ролики», а победители и призеры других категорий будут оглашаться ежедневно в течение недели.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, и со всеми его результатами вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – ролики!



1 место

Награждайте тех, кто не ищет наград

Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»

Агентство: SLAVA, Resonate Strategies

Количество баллов: 216

Ребята подтверждают поговорку: «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». На церемонии вручения премии «Большая рыба» мы наградим ролик «Награждайте тех, кто не ищет наград». Трогательное видео рассказывает о смотрителе маяка, который на протяжении многих лет помогал кораблям находить правильный путь.



2 место

Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO

Количество баллов: 199

Федеральная рекламная кампания в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище» от МТС. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев.

Известному своим мастерством в боевых искусствах бельгийскому актеру пришлось нелегко во время съемок. Помимо выполнения коронных хай-киков, сложных ударов в условиях качки на яхте, ему приходилось говорить свой текст по-русски. Освоить чужой язык и понять загадочную русскую душу Ван Дамму самоотверженно помогал Дмитрий Нагиев.



3 место

Как Касперский звук свиньи придумал

Клиент: Лаборатория Касперского

Агентство: Great

Количество баллов: 174

Лаборатория Касперского к своему 20-летнему юбилею выпустила ролик о том, как проходил кастинг на озвучку роли вирусной атаки. Видео под названием «Как Касперский звук свиньи придумал» возвращает нас в 1997 год. Специалисты IT-компании устроили прослушивание среди животных и птиц, чтобы подобрать звук, изображающий угрозу компьютерной атаки. На кастинг со своими хозяевами пришли козёл, собака, обезьяна, сова, индюк и даже жаба. Но победила всем известная свинья, чей крик много лет предупреждал юзеров об опасности.

4 место: Все любят крабов (150 очков)

5 место:Тридевять земель (127 очков)

6 место: Мы всё проверяем лично (107 очков)

7 место: Начинается с тебя (99 очков)

8 место: CarPrice (97 очков)

9 место: Пора домой (84 очка)

10 место: Корочки (75 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.

Завтра читатели Состава узнают, как распределились голоса экспертов в категории digital.