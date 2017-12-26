Читатели и эксперты выбрали лучшую рекламу

На протяжении нескольких недель читатели Состава и лидеры рынка оценивали десятки работ, определяя лучших из лучших. Сегодня мы завершаем объявление победителей.

Отметим, что в номинации «брендинг» борьба шла особенно напряженно. А судьба второго, третьего и даже четвертого места решалась в последний день голосования.

Эксперты выбрали лучшие проекты в рекламной индустрии в 7 номинациях: ролики, digital, кампании, социальная реклама, BTL, принт / аутдор, брендинг.

По итогам народного голосования, которое стало первым этапом проекта, были составлены шорт-листы, в которые вошли 15 участников каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. Напомним, что народное голосование в этом году проходило крайне напряженно, а общее число проголосовавших достигло почти 50 000 человек.

Экспертное голосование стало вторым этапом «Итогов года». Около 150 представителей крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, СМИ могли оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, c его результатами в категории «брендинг» вы сможете ознакомиться здесь.

Победители проекта «Итоги года 2017» – брендинг!

1 место

Клиент: «АЛЬЯНС»

Агентство: Depot WPF

Количество баллов: 180

В основу дизайна упаковки легла «игра» с узнаваемыми полотнами российских и иностранных художников: «Сын человеческий» Рене Магритта, «Лютнист» Караваджо и «Девочка с персиками» Валентина Серова. Каждая из картин соответствует одному и трёх вкусов сидра – яблочному, грушевому и персиковому.

2 место

Клиент: ЖК «Скандинавия»

Агентство: DDVB

Количество баллов: 135

В агентстве DDVB разработали визуальный образ жилого комплекса «Скандинавия» – микрорайона Новой Москвы. Для фирменного стиля бренда дизайнеры использовали узнаваемые скандинавские мотивы. Команда проекта предложила лаконичную коммуникацию: «Лес, парк, дом – всё в одном».

3 место

Клиент: PRIME Star

Агентство: LINII Group

Количество баллов: 131

В основе редизайна – забавные животные. Так, появились Имбирный Лось-гитарист, Осьминог-барабанщик, Кенгуру-серфингист, Панда-скейтбордист, Йог-бульдог, Ежевыжатый апельсин, Мятный гусь, Брусничный медведь и многие другие. Был выбран более настроенческий и современный фирменный стиль, выраженный в упаковке, в которой читается открытый для экспериментов, коммуникабельный, не боящийся подшутить над собой характер бренда.



4 место: Ребрендинг CTC Love (129 очков)

5 место: Кремлевский ребрендинг (92 очка)

6 место: Depot WPF создало бренд #МАМАВСЕОК (89 очков)

7 место: Зеркальный дизайн парка Казани (85 очков)

8 место: Фирменный стиль для кафе-лавки «Protesto» (66 очков)

9 место: Tom De Bois (61 очко)

10 место: Solovei из Швеции (47 очков)

Все победители и призёры конкурса «Итоги года 2017» будут награждаться в феврале на вручении первой экспертной рекламной премии «Большая рыба», которую Состав проведёт уже во второй раз.