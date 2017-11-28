Портал в качестве генерального медийного партнера присоединился к проекту Sostav.ru «Итоги года – 2017», который определит лучшую российскую рекламу за год

Rambler.ru расскажет о рекламных работах, представленных в проекте «Итоги года – 2017», опубликует промежуточные итоги пользовательского голосования, которое завершится 7 декабря, и список победителей, выбранных экспертным жюри с 8 по 14 декабря.

«Итоги года» – ежегодный проект крупнейшего издания о рекламе и маркетинге Sostav.ru, который проводится 12-й год подряд. Какие работы оставят след в истории отечественной рекламы, решают пользователи и более ста экспертов в области рекламы, маркетинга и медиа, которые голосуют в семи номинациях: «Кампании», «Ролики», «Digital», «Принт/Аутдор», «Брендинг», BTL, «Социальная реклама». Информация о том, за кого отдали голоса члены экспертного жюри, доступна всем пользователям.

Победителей «Итогов года - 2017» наградят на церемонии первой экспертной рекламной премии «Большая рыба» в феврале 2018 года.

Портал Rambler.ru вручит специальный приз одному из участников рекламного конкурса.

Rambler.ru начал работу в 1996 году и за 21 год вырос в информационный портал с обилием медиа-вертикалей и сервисов. По данным Яндекс.Метрики (на октябрь 2017 года), аудитория портала Rambler.ru превышает 50 миллионов пользователей в месяц.

Ресурс является активом Rambler&Co — одной из крупнейших в России групп компаний в области медиа, технологий и электронной коммерции. До 2013 года Rambler.ru принадлежал компании «Афиша-Рамблер» (журнал «Афиша», «Лента.ру», «Бегун», «Прайс-экспресс»), после объединения активов с SUP Media («Газета.ru», LiveJournal.com, «Чемпионат.com») влился в общую структуру.