«Все фанаты здесь»: TikTok запустил кампанию к «Евро-2020»

Платформа TikTok запустила масштабную мультиканальную кампанию «Все фанаты здесь» — она посвящена чемпионату по футболу «Евро-2020» и сообществу болельщиков, без которых невозможно представить игру и это грандиозное событие. Об этом Sostav сообщила пресс-служба соцсети в России.

Цель глобального промо — показать, что TikTok может стать ключевой площадкой для взаимодействия фанатов, а также открыть аудитории окно в мир футбола. Его ключевым элементом стал ролик, который снял американский режиссер Даниэль Кауфман и компания Anonymous Content. Видеоряд выполнен из серии коротких тематических TikTok-роликов, в которых пользователи органично попадают на поле и отдают голевые передачи звездным игрокам.

Также в ролике можно увидеть эмоциональные кадры с футбольным тренером Леонидом Слуцким и эпизод, в котором на трибунах стадиона встречаются реальные болельщики и цифровые фанаты футбола — пользователи TikTok.

Кроме ТВ-роликов, в России совместная кампания TikTok и «Евро-2020» будет запущена во всех основных соцсетях и цифровых платформах. Дополнительными каналами распространения станут OTT и наружная реклама в Москве и Санкт-Петербурге.

TikTok стал первой развлекательной платформой, заключившей официальное партнерство с чемпионатом Европы по футболу. После объявления сотрудничества TikTok и УЕФА в феврале 2021 года у сообщества соцсети возрос интерес к тематическому контенту: например, количество просмотров роликов с хештэгом #football увеличилось с 70 млрд до 128 млрд, а свои ролики на платформе регулярно публикуют европейские суперзвезды футбола, такие как Серхио Рамос, Роберт Левандовски и Жоао Феликс.

Состав творческой группы:

TikTok (клиент):

Russian Brand Marketing Lead — Aleksandra Shopkhoeva

Head of Marketing EMEA — James Rothwell

Head of Marketing West EU — Jana Ulaite

Head of Creative Labs EMEA — Stacey Dsylva

UK Brand Lead — Hongi Luo

UK Brand Marketing Manager — Aoife Moran

UK Brand Executive — Jonny Pine

Creative — Alessandro Fantini

Head of Media — Brian Cheung

Media Lead — Christina Metzler

Dark Horses (агентство):

ECD — Steve Howell

Creative Directors — Paco Lopez and Adam Burns

Creatives — Charlotte Hugh and Danny Pallett

Head of Production — Andy Walsh

Senior Strategist — Mark Lloyd

Senior Account Director — Caroline McCulloch/

Account Director — Alex Nixon

Account Manager — Tia Sackett

Account Manager — James Tadros

Anonymous (продакшн):

Director — Daniel Kaufman

Producer — Charlie Lodder

Editor — Vid Price

Okay Studios (постпродакшн, звук):

Sound — Parv Thind, Wave Studios

Recording studio — Ben Gulvin, 750MPH

Zenith Russia (медиа):

Media Lead — Alina Rylskaya

Media Planner — Aryuna Zhapova