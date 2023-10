Роскомнадзор запретил поисковикам выдачу сайтов 11 иностранных провайдеров

Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга из-за невыполнения требований закона о «приземлении».

Меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.

Эти провайдеры хостинга не исполнили обязанности, предусмотренные законом о «приземлении» — не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не создали уполномоченное представительство в России. Принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные провайдеры хостинга не исполнят свои обязанности в полном объеме.

Отметим, что ранее Роскомнадзор добавил владельца сервиса для поиска авиабилетов Aviasales в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России. Зарегистрированная в Гонконге компания Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», так как на своём сервисе она распространяет информацию на русском языке, а его суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей. Сейчас в перечне Роскомнадзора стало 26 компаний.