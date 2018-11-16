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Исполнительным директором MAER GROUP Digital назначена Александра Шадюк

16.11.2018 в 09:50

В новой должности она займется развитием технологических продуктов диджитального направления компании

Александра Шадюк заняла пост исполнительного директора MAER GROUP Digital. В её обязанности войдет развитие нового направления компании.

MAER GROUP Digital — новое направление холдинга MAER GROUP, которое совместно с All in One Media развивает технологические продукты DOOH, в том числе реализует технологию О2О (offline-to-online). Новая технология позволяет в рамках одной кампании объединить и взаимно усилить эффективность наружной (digital-out-of-home носители: медиафасады и суперсайты) и онлайн-рекламы. На данный момент все медиафасады MAER GROUP оборудованы Wi-Fi-сканерами. Высокочувствительное оборудование позволяет «увидеть» и обезличено зафиксировать данные пользователей Wi-Fi — устройств, находящихся в зоне охвата каждого рекламоносителя.

Помимо технологии О2О, MAER GROUP Digital займется продвижением real-time targeting (RTT).

Свою карьеру Александра Шадюк начала в 2001 году в агентстве наружной рекламы, где занималась стратегическим развитием и продажами. Позже присоединилась к агентству спортивного маркетинга Sportima, где отвечала за международные маркетинговые и спонсорские проекты. С 2006 года в должности директора департамента спецпроектов развивала направление нестандартных медиа-кампаний в Initiative Media, которое входит в рекламную группу АДВ. После чего возглавила бренд-группу изданий ELLE. С 2014 года она работала в Европе маркетинг-консультантом в рамках ассоциации digital маркетинга UFMD, а также создала популярный интернет-гид по Югу Франции Mamanizza.com. С начала 2018 года занимает должность исполнительного директора All in One Media.

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