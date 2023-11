Голливудские актёры прекратили забастовку

Гильдия актёров США (The Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artist — SAG-AFTRA) достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Договор включает увеличение минимальных выплат, защиту от угроз искусственного интеллекта и бонус за участие в стриминговых проектах. Об этом Гильдия сообщила на своей странице в Twitter.

«В рамках договорённости на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба», — говорится в сообщении.

В связи с достижением соглашения Гильдия с 9 ноября прекратила забастовку. Закрылись все места для проведения пикетов.

Голливудские артисты начали забастовку в середине июля, поскольку их профсоюзу — Гильдии актёров — не удалось достичь желаемых условий для заключения нового трёхлетнего контракта со студиями.

В октябре Альянс продюсеров кино и телевидения приостановил переговоры с бастующими актёрами. Стороны не смогли договориться об отчислениях со стриминговых сервисов.