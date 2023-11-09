Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СоцМедиаМаркетинг
KTS
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2023 в 16:22

Голливудские актёры прекратили забастовку

Гильдия актёров США достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения

Гильдия актёров США (The Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artist — SAG-AFTRA) достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Договор включает увеличение минимальных выплат, защиту от угроз искусственного интеллекта и бонус за участие в стриминговых проектах. Об этом Гильдия сообщила на своей странице в Twitter.

«В рамках договорённости на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба», — говорится в сообщении.

В связи с достижением соглашения Гильдия с 9 ноября прекратила забастовку. Закрылись все места для проведения пикетов.

Голливудские артисты начали забастовку в середине июля, поскольку их профсоюзу — Гильдии актёров — не удалось достичь желаемых условий для заключения нового трёхлетнего контракта со студиями.

В октябре Альянс продюсеров кино и телевидения приостановил переговоры с бастующими актёрами. Стороны не смогли договориться об отчислениях со стриминговых сервисов.

США забастовка гильдия актёров
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.