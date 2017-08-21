Канал активно настроился на коммуникацию со зрителем в эфире, как онлайн, так и офлайн

В новом телесезоне на ТНТ появятся 17 премьер, 14 новых сезонов хитов и три совсем новых продукта, часть из них уже вышла в эфир. Канал планирует заинтересовать не только контентом, но и коммуникацией со зрителями.

Проекты ТНТ и их digital-раскрутка

Новый сезон на ТНТ стартовал в июле. Новые эпизоды ситкома «СашаТаня» в этом году получили поддержку в виде интерактивного квеста, в котором зрители могут прожить день Саши и Тани, а в финале испытания шли отсылки к старту нового сезона.

Новое и единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу «Студия СОЮЗ» также уже вышло на телеэкраны и продвигается в социальной сети «ВКонтакте» и в Instagram. С помощью механики ВК-историй и Stories в Instagram, каждому пользователю предлагается стать диджеем. За 10 дней до премьеры также в социальной сети в формате активации прошла игра с аудиторией.

Теперь ТНТ делает ставку на формат музыкальных шоу, такие, как «Студия СОЮЗ», и традиционные для канала жанры – юмористический, импровизационный.

«Главная цель «Студии СОЮЗ» – вместе посмеяться над абсурдностью русской попсы. По-настоящему музыкальным шоу станет новый проект «Песни». Два самых авторитетных российских продюсера – Тимати и Максим Фадеев – будут набирать в свои команды новых талантливых героев. Цель – создать новый российский шоу-бизнес. Уже сейчас интерес к шоу огромный: объявив прослушивание, мы за четыре дня получили рекордное количество – более 20 тысяч заявок на участие», – рассказал Sostav.ru генеральный продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

Нестандартные инструменты рекламы в digital ТНТ использовал и для шоу «Импровизация». В рамках продвижения нового сезона комедийного шоу телеканал играл с подписчиками в детективную игру.

Промо «Студия союз» и «Импровизация»

«ТНТ смотрят везде, и мы не разделяем аудиторию на телевизионную и digital, предпочитая работать для тех и для других. Мы отражаем современные тренды и уделяем digital гораздо больше внимания, чем делали это раньше. Мы просто хотим увеличить наше лидерство в digital-маркетинге и привлечь еще большую аудиторию, – так Вячеслав Дусмухаметов ответил на вопрос, какого результата канал ждет от digital-продвижения.

Зритель – часть эфира

Стать частью эфира – такая возможность была предоставлена зрителям ТНТ в этом сезоне. На фестивале «ВКонтакте», который прошел в июле канал снял 850 зрителей в ID, десять из которых в новом сезоне ТНТ появятся в эфире канала. Эту фишку ТНТ планируют использовать и в дальнейшем, в 19-ти городах России, куда в рамках специального roud-show отправится мобильная съемочная студия.

«Обновляем стратегию внеэфирного продвижения и готовим ряд ноу-хау в маркетинге, сьемка региональных зрителей в ID и online-марафон «ТАНЦЕВ» по всей стране – это лишь первые ласточки. Это «не стричь всю страну под одну гребёнку». Это очень трудозатратно, вместо одного креатива на всех, - отдельный на каждый кейс. Мы считаем, что оно того стоит», – объясняют на ТНТ.

В четвертом сезоне шоу «ТАНЦЫ» создатели, помимо свежих декораций, графики и нового наставника Татьяны Денисовой (вместо Егора Дружинина), провели в тридцати городах России танцевальный онлайн-марафон, и показали 10-часовую видеотрансляцию во «Вконтакте». Помимо этого проект начал взаимодействовать со зрителями в московском метро: на трех станциях метро звезды шоу проведут открытые мастер-классы и конкурсы для участников.

В этом телесезоне кроме интерактива и плотного общения зрителей с каналом будут новые сезоны сериалов «Физрук», «Ольга», обновленный Comedy Club, который впервые в истории сменит место прописки, а также премьера от создателей Comedy Woman новый скетчком – «Love is».

Новая контентная политика

Ранее Sostav.ru писал, что ТНТ сменил генпродюсера. Занявший пост Вячеслав Дусмухаметов говорил, что среди активной молодежи в интернете рейтинг ТНТ не снижается. «Менять что-то мы не собираемся, потому что производим самый лучший комедийный контент в России и будем развиваться в этом направлении», – отметил тогда Дусмухаметов.

Вместе с тем сообщалось, что телеаудитория канала по сравнению с 2015 годом снизилась. Доля канала среди его целевой аудитории 14-44 лет в январе-мае этого года составила 10,4%, годом ранее она составляла 11,5%.

Это связано с тем, что несколько лет назад компания начала экспериментировать с жанрами, и помимо раскрепощенного юмора и традиционных ситкомов на ТНТ стали появляться более серьезные проекты. Сейчас от этих экспериментов решено отказаться с надеждой, что идеи нового генпродюсера начнут давать результаты с 2018 года.

«Наша политика и стратегия – делать лучший в стране развлекательный контент, который будет пользоваться популярностью в любой среде – в телевизоре, интернете, где угодно. Политика в том, чтобы радовать наших зрителей премьерами, и чем больше будет новинок, тем лучше для зрителей и тем лучше для нас. В новом сезоне у нас сразу 17 премьер, причем три из них – это абсолютно новые проекты. Такого количества премьер за такой короткий период (чуть больше двух месяцев) еще не было в истории ТНТ, абсолютно точно – это рекордный запуск. Мы выдаем в эфир только то, что, по нашему мнению, готово на 100%», – комментирует Вячеслав Дусмухаметов.

По мнению исполнительного директора The Story Lab (входит в коммуникационную группу Dentsu Aegis Network) Камаля Мерием, аудитория все больше ориентируется на контент, а не на канал его потребления, поэтому телеканалы и, в частности, ТНТ совершенно разумно стремятся «работать» со своей аудитории во всех средах, где она потребляет контент.

«Каналы наращивают аудиторию собственных медийных активов – ТВ, сайт, соцсети, приложения, Youtube и т.д., вовлекают ее во взаимодействие с контентом, чтобы увеличить длительность контакта. Таким образом, брендам предоставляется возможность получить доступ к аудитории, которой интересна конкретная единица контента во множестве сред. С точки зрения маркетинга, это означает использование различных механик, которые покрывают широкий спектр бизнес-задач клиентов, что в конечном итоге приводит к большей эффективности всей коммуникации в целом, а следовательно к лучшим бизнес результатам», – считает Камаль Мерием.