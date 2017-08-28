Видео в Facebook: успеть за 16,7 секунды. Больше люди не смотрят

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Что делают зрители, когда во время телепрограммы включается рекламная пауза? Раньше переключали каналы. Теперь хватаются за мобильник. А как ведут себя люди, когда видеореклама автоматически включается в ленте Facebook? Правильно: переключают канал... то есть прокручивают ленту. Среднее время просмотра автоматически проигрываемой видеорекламы в ленте Facebook составляет всего 5,7 секунд. В идеале, это тот промежуток времени, за который рекламодатель должен успеть сказать все самое важное.

5,7 секунды драматически отличаются от стандарта предыдущей эпохи – 30-секундных рекламных роликов на классическом ТВ. 30 секунд – это настолько архаично, что YouTube, например, с 2018 года отказывается от 30-секундных «непропускаемых» рекламных вставок в своих видео. Время внимания неуклонно сжимается, особенно в рекламе.

Нерекламные автопроигрываемые ролики в Facebook получают несколько больше времени просмотра – целых 16,7 секунды. Не спрашивайте почему – просто такова статистика потребления. Соответственно, поставщикам видео в Facebook, или даже авторам видео вообще, стоит теперь ориентироваться на эту величину. В видеоролике надо успеть сказать главное за 16,7 секунды, а в рекламном – за 5,7.

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