Видеореклама и Трамп помогли Твиттеру улучшить показатели

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Твиттер, любимое медиа Трампа, показывает рост пользователей, а рекламные продажи превысили ожидания аналитиков. Количество ежемесячных активных пользователей выросло в 3 квартале на 4% к предыдущему году и достигло 330 млн. Ежедневная активность пользователей выросла на 14%, этот рост продолжается четвертый квартал подряд.

В целом, рекламные продажи Твиттера продолжают падение, но общий объем оказался лучше ожиданий ($589,6 млн вместо ожидаемых $587,5 млн), что тоже подстегнуло интерес инвесторов – акции Твиттера выросли, сообщает Bloomberg. Эксперты объясняют более высокие, чем ожидалось, рекламные доходы ростом видео-рекламы и продаж данных.

Эти данные важны по двум причинам. Во-первых, они позволяют оценить роль Трампа. Как известно, Трамп использовал Твиттер как свою главную трибуну в предвыборной компании и продолжает использовать как президент. В результате присутствие Твиттера в новостном пространстве существенно возросло. Кроме того, оппоненты Трампа, коллективно не уступающие ему в активности, тоже помогли нарастить значимость и присутствие этой платформы в новостной и политической повестке. Так что Трамп и выборы помогли Твиттеру, результаты которого последние годы огорчают акционеров.

Во-вторых, данные позволяют оценить положение Твиттера на фоне дуополии Facebook-Google. Рекламные продажи Твиттера внутри США упали на 11%, здесь его доля очень невелика из-за доминирования Facebook и Google. Объем продаж Твиттеру обеспечивают зарубежные рынки, здесь продажи выросли на 6%.

Из цифровых гигантов, пожалуй, только Амазон может бросить рекламный вызов дуополии Facebook-Google, как и писал Состав. Амазон растет быстро и впервые преодолел отметку в $1 млрд рекламных продаж в третьем квартале. Но и Амазону еще предстоит потрудиться: Google отрапортовал о рекламной выручке в $24 млрд, а Facebook — $9 млрд в том же квартале.

В предыдущие годы пользовательский рост Твиттера был омрачен не только падением рекламных продаж, но и скандалами, связанными с троллингом. Сейчас Твиттер, как и другие платформы, участвует в разбирательствах по поводу русского вмешательством в выборы. Фальшивые русские аккаунты и проплаченная русскими реклама в сетях якобы изменили ход истории. На скандалы с троллями Твиттер старался реагировать фильтрующими механизмами. А сейчас в обиход вводятся механизмы прозрачности рекламы.