Испугавшись русских, американцы могут «починить» рекламу в интернете

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Интернет-рынок продолжает страдать от рекламного мошенничества. Ожидается, что в четвертом квартале боты, накручивающие фальшивый показ рекламы, украдут рекламных бюджетов больше чем на половину своего годового дохода. Все потому что на 4 квартал приходятся основные праздники и распродажи. Всего же в год впустую, то есть на ботов и их хозяев, уходит 6,5 миллиардов долларов рекламодателей.

Исследователи открывают все новые схемы, в которых даже вроде бы благонадежные игроки участвуют на самом деле в цепочке увода миллионов долларов на «левые сайты», где рекламу «показывают» только ботам. Среди пострадавших – крупнейшие бренды, включая P&G, Unilever, Hershey’s, Johnson & Johnson и другие. Боты ничего у них не купят.

Регулировать серый интернет с его схемами мошенничества никто не хочет и не умеет. Но ситуация может измениться по политическим причинам. Американские власти, напуганные русскими ботами и хакерами, повлиявшими через интернет на выборы президента, взялись за проблему серого интернета и вредоносных ботов. В Конгресс США внесен проект «Акта честной рекламы» (Honest Ads Act), начались слушания и консультации с крупнейшими цифровыми платформами. Возможно, после политической травмы американское правительство установит регулирование интернета, которое поставит преграду, в том числе, и мошенническим рекламным ботам.