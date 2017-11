Руперт Мердок вступил в схватку с Google и Facebook

Об авторе

Андрей Мирошниченко – журналист и теоретик медиа, автор футурологической теории смерти газет и концепции «вирусного редактора», согласно которой стихийный механизм фильтрации контента в интернете способен выполнять функцию журналистики и формировать повестку дня. подробнее...

Его книга «Когда умрут газеты» (2011) произвела фурор в медиаиндустрии. В ней Андрей Мирошниченко описал причины и этапы вымирания печатной прессы – процесса, который мы наблюдаем сегодня.

Андрей Мирошниченко возглавлял журнал «Банковское обозрение», «Финансовую Россию», был редактором в «Независимой газете», запускал ряд медиапроектов. Сейчас он руководитель Школы эффективного текста «Медиа», консультант медиа, координатор российской Ассоциации футурологов, эксперт программы Фулбрайта (США). Также автор книг о теории и практике коммуникаций, в числе которых «Human as media. The emancipation of authorship» и другие.

Для читателей Sostav.ru известный эксперт будет вести рубрику «Медиа тренды с Андреем Мирошниченко». В формате коротких заметок несколько раз в неделю он будет рассказывать о важных медийных новостях и комментировать глобальные тренды.