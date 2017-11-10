Facebook хочет прекратить порноместь

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Каждая пятая австралийская женщина в возрасте 18-45 сталкивалась с такой историей: сделанные по согласию картинки сексуального характера распространялись потом без согласия в социальных сетях. Вариантов может быть несколько – от украденного телефона до порномести со стороны бывшего любовника. В США, утверждает Guardian, жертвами несанкционированных обнаженных публикаций в сетях стали 4% пользователей. Но в категории женщин до 30 лет доля жертв таких утечек составляет 10%.

Теперь небольшое правительственное агентство цифровой безопасности Австралии договорилось с Facebook о пилотном проекте. Цель – программными средствами пресечь нелегальное распространение частных секс-фотографий до их появления в соцсети.

Для того чтобы подключиться к проекту, любой желающий может обратиться в агентство, заполнить там форму, а затем послать собственное обнаженное фото себе же в мессенджере. Facebook, как обещают, снимет некоторый цифровой образ, который позволит программе распознания образа обнаруживать эту фотографию, публикуемую другим пользователем, и заблокировать ее публикацию.

В Facebook говорят, что кроме Австралии, еще три страны участвуют в пилотном проекте на «рубеже передовых технологий».

Из описания пока следует, что Facebook будет способен блокировать распространение лишь конкретной фотографии, даже измененной. При таком подходе заинтересованным участникам придется опубликовывать все свои горячие фотографии. Вероятно, на следующем этапе технологии все-таки могли бы узнавать человека и блокировать публикацию его обнаженки по одной фотографии: по идее, хватило бы лица, которое и так есть почти во всех профайлах.

Вызывает также настороженность добровольная сдача населением Facebook биоматериалов... то есть своих обнаженных фото. Наверное, можно поверить, что Facebook не будет намеренно складировать их. Но могут же быть и злонамеренные вмешательства. Кроме того, потенциальная огромная база даже цифровых, а не визуальных образов людей в сексуальном контексте создает какую-то отдельную ценность больших данных для последующей обработки и использования... Пока даже еще непонятно, с какими потенциальными целями.

Раньше «утечкой» голых фото в сеть занимались только начинающие или подзабытые звезды. Теперь это предлагается рядовым гражданам. Очередная гримаса удивительного нового мира.

И, да – пока не посылайте Facebook свои фото, если вы не в Австралии.