Компания должна перестать быть исключительно автопроизводителем



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Компания Tesla Motors сменила название на Tesla. Смена названия связана с представлением основателя Илона Маска о будущем компании: Tesla теперь станет не только производителем автомобилей, но и высокотехнологической компанией, которая выпускает еще и аккумуляторы для дома и солнечные батареи.

Изменение названия стало возможным после того, как Илон Маск получил домен Tesla.com, который 24 года принадлежал фанату Николы Теслы. В 2015 году на презентации Tesla Energy у Маска спросили, не хочет ли он сменить название компании с Tesla Motors на Tesla. Он ответил, что хотел бы, ведь это поможет показать, что Tesla производит не только автомобили. Но из-за проблем с доменом это невозможно.