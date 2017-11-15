Тираж составляет 1 млн экземпляров

Московский метрополитен уже не в первый раз выпускает лимитированную серию билетов. Этой осенью подземка Москвы решила разместить на «Едином» детские стихи.

Тематические билеты уже появились в кассах столичного метро. На лицевой стороне билета напечатано четверостишие, а также имя и возраст автора. На оборотной стороне нарисован логотип конкурса «Город в движении».

Тираж уникальной серии билетов составляет 1 млн экземпляров и охватывает проездные на 1,2, 20 или 40 поездок.

Участие в конкурсе от «МаксимаТелеком» и Департамента транспорта Москвы «Город в движении», который проходил с 5 по 12 октября, могли принять дети и подростки до 14 лет. В качестве конкурсного задания детям предложили нарисовать свое путешествие в метро, на МЦК, в автобусе, трамвае, троллейбусе, на электричке и описать поездку в коротком стихотворении.

Критериями отбора работ были образная выразительность, ритмичность, соответствие теме конкурса.

Победителями конкурса признали сразу пять человек: Валерия Зайкова (6 лет), Андрей Бобрышев (12 лет), Дмитрий Колчин (12 лет), Матвей Табах (12 лет) и Илья Стародубцев (8 лет) , именно их стихи и появились на билетах «Единый». Помимо признания жюри они также получат сертификаты на посещение детского парка игрового обучения «Кидзания».