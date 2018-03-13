Рассказывает арт-директор маркетинговых коммуникаций РБК Евгения Дацко

Больше года мы проводим рестайлинг в РБК. Исчез привычный градиент в логотипе, в продуктах изменился шрифт, появились новые визуальные элементы — это почти незаметные шаги в рамках одного большого процесса под названием «мягкий ребрендинг».

Зачем менять визуальный стиль

В марте 2016 года в коммуникациях и в дизайне продуктов РБК использовался стиль, разработанный в 2014 году. Он уже выглядел устаревшим, тяжеловесным и не соответствовал позиционированию бренда. Фирменный шрифт RBC Grotesk был слишком специфическим, плохо смотрелся на сайте, в газете и в журнале, продукты выглядели разрозненно, макеты селф-промо — старомодно. Ощущения единой айдентики бренда не было.

Но проводить очередной масштабный ребрендинг было опасно: РБК — крупный медиабренд, который должен быть массовым и узнаваемым. Сайт, телеканал, газета, журнал генерируют новости 24/7 на глазах у 23 млн уникальных посетителей в месяц.

Цель нашего рестайлинга — создать единую визуальную систему, которая объединит все продукты и коммуникации в смысловом поле, будет отражать позиционирование бренда и сможет меняться с течением времени, не переставая быть узнаваемой.

Концепция нового облика

Первая мысль — всё удалить и нарисовать заново. Но мы не могли так поступить с аудиторией РБК, которая ещё не успела забыть прошлый ребрендинг и привыкнуть к новому логотипу.



Другой вариант — упростить, облегчить и «отсечь» лишнее, подчеркнув смыслообразующие составляющие бренда. Такая процедура вписывалась в позиционирование — РБК про факты, а не оценки, объективность, а не эмоции. Мы не транслируем информационный шум, а даем только необходимое.



Исследования лояльных и нелояльных аудиторий показали, что пользователи воспринимают логотип из двух треугольников как дуальность точек зрения, а диагональ между ними — как объективность и развитие. Это понимание мы взяли за основу рестайлинга.

Что получилось

Основные визуальные константы новой айдентики РБК: белый фон, много «воздуха», крупные заголовки начертания Semibold, Regular для набора, заметная разница в кеглях разных стилей текста, верстка флагом. Для акцентов в тексте используется «маркерное» выделение светло-зеленым — отсылка к привычке людей выделять главное при чтении маркером (отсюда и название).

Для информационной продукции разработана универсальная система дизайна, в основе которой — квадратный модуль. Расположение элементов настолько гибкое, что система позволяет с легкостью оформлять даже самые нестандартные форматы.

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1. Логотип и сетка

Мы перестроили имеющийся логотип по модулю и заметили, что он может стать основным элементом айдентики, а построенная на нем сетка — фирменным паттерном.



РБК — это информационный «каркас», на основе которого думающие люди могут формировать собственное мнение. Сетка стала метафорой такого каркаса — того, на что всегда можно опереться.

2. Типографика

За референc мы взяли швейцарскую типографику с её основополагающим принципом конвенциональности — одни и те же элементы одинаково воспринимаются любой аудиторией в любом месте.

Выбор пал на современный шрифт Graphic (шрифт Кристиана Шварца. Кириллическую версию разработал Илья Рудерман). Он достаточно универсален, чтобы мы могли использовать его на всех платформах и в коммуникациях. Для продуктового дизайна в пару к нему выбран шрифт Kazimir (CSTM Fonts, Юрий Остроменцкий, Илья Рудерман).

3. Цвет

Мы отказались от темно-зеленого цвета в качестве акцента в пользу светло-зеленого — он выглядит более свежим, легким и нейтральным.

Процесс перевоплощения

Сейчас мы внедряем новую стилистику во всех сферах жизни и работы компании: это и многочисленные продукты, и коммерческие презентации, и маркетинговые активности.

Команды основных платформ (сайта, газеты и журнала) тоже обновили дизайн своих продуктов. Уже сейчас можно посмотреть на обновленные rbc.ru, газету РБК и журнал РБК с новой версткой. Мы также разработали стили иллюстраций для РБК Конференций и РБК Исследования рынков — двух разных b2b продуктов в линейке РБК.

Айдентика эффектно выглядит во внутренних коммуникациях и масштабируется на разные носители: от флэшек и элементов навигации в офисах до свитшотов и стикеров в Telegram. Дизайн стал незаметным продолжением продукта и важной составляющей позиционирования бренда.