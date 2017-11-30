Персонажи бренда теперь обладают своим характером

Бренд «Бон Пари» сотрудничает с агентством Depot WPF уже не в первый раз. Последнее сотрудничество компаний было связано с обновлением логотипа и упаковок жевательного мармелада.

В упаковках не хватало визуальной чистоты и лаконичности. Новое решение, как считают в агентстве, легче для восприятия, и потребители активнее выделяют продукт на полке.

Для каждой упаковки в линейке иллюстратор агентства Вера Зверева предложила новые изображения персонажей, обладающих своим особенным характером.



Как сообщила менеджер по маркетингу «Нестле Россия» Юлия Круцко, по результатам теста Brand Visibility узнаваемость продукта в новой упаковке выросла более чем на 50 процентов (по данным Kantar TNS Report).

«Мы очень довольны работой талантливых сотрудников Depot WPF» – подчеркнула Юлия.

Руководитель проекта со стороны Depot WPF Александр Зазвонов считает, что новые упаковки обязательно привлекут к бренду внимание юных потребителей – главной целевой аудитории «Бон Пари».

Новые упаковки уже стали героями размещенных в соцсетях (Youtube, VK и Instagram) 3-секундных рекламных роликов, креатив которых был придуман и реализован командой J. Walter Thompson Russia совместно с WTF Production.