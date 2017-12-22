Новый блиц-опрос экспертов посвящен трендам в брендинге в уходящем и наступающем году

Как развивался брендинг в 2017 году? Изменятся ли тенденции его развития в 2018?

О трендах уходящего года и о ставках на грядущий 2018 рассуждают Алексей Андреев (Depot WPF), Вадим Журавлев (Weavers Brand Consultancy), Олег Кузьмин (Landor) и Дмитрий Пёрышков (DDVB).

Алексей Андреев, управляющий партнер Depot WPF, сопрезидент АБКР



2017



Объемы медийных бюджетов, как правило, зависят от потребительских рынков: кризисов, спадов, страхов и ожиданий. В целом же коммуникационная индустрия развивается без оглядки на текущую экономическую ситуацию, и маркетологам наплевать – больше или меньше продали в уходящем году рекламы. Гораздо ценнее те самые быстроменяющиеся тренды, которые завтра кому-то позволят, а кому-то и нет, подняться на новый уровень.



Мы наблюдаем сейчас стремительное появление, развитие и трансформацию новых товаров и услуг, инструментов продвижения и, как следствие, изменения самого коммуникационного поля. Это весьма тревожно для консервативных участников. Уходящий год дал нам много поводов подумать: что дальше? Развитие диджитал, использование Big Data, сумасшедший таргетинг и забалованные потребители, которые уже не клюют на всякое старье. Мы видим, что и производители, и пользователи коммуникаций начинают думать и действовать иначе.



Меняются целеполагание, философия бизнеса, культура – кому теперь нужна ваша реклама?! Я наблюдаю, как в профсообществе падает страсть к фестивалям и конкурсам, а заказчики ищут не креативных, а эффективных партнеров. Это устойчивый тренд.



А еще продолжается спад интереса людей к рекламе как к профессии. Стало тяжело рекрутировать сотрудников в офис – талантливая молодежь хочет работать на себя, а не на «дядю». Выросла целая индустрия лекций-конференций под лозунгом «создай свой бизнес, заработай миллион»!



Законный вопрос: а разве так было не всегда? Неужели динамика перемен 2017 года круче, чем годом раньше? Мой ответ – круче.



2018



Предстоящий год наполнен политическими и культурными событиями, которые могут повлиять на развитие не только коммуникационной отрасли, но и всей страны. Как именно? Никто не знает. Если предположить, что катаклизмов не произойдет и экономика России будет оставаться в прежних кондициях, то наметившиеся тенденции продолжат углубляться и пугать обывателей блокчейном, криптоправительством и облачными брендами. Хочу верить, что избыточные стартапы обернутся неболезненными банкротствами, а грамотные специалисты, наигравшись в свободу, вернутся в офисы, чтобы развиваться самим и помогать расти компаниям.



Думаю, что социальная среда, особенно в мегаполисах, станет еще жестче, и все поймут, что «просто работники» больше не нужны. Линейную работу могут выполнять механизмы, а задачи, нуждающиеся в высокой вовлеченности, к коим относится и наш с вами бизнес, требуют супер-героев. Иначе никак. Объемы медийных бюджетов, как правило, зависят от потребительских рынков: кризисов, спадов, страхов и ожиданий. В целом же коммуникационная индустрия развивается без оглядки на текущую экономическую ситуацию, и маркетологам наплевать – больше или меньше продали в уходящем году рекламы. Гораздо ценнее те самые быстроменяющиеся тренды, которые завтра кому-то позволят, а кому-то и нет, подняться на новый уровень.Мы наблюдаем сейчас стремительное появление, развитие и трансформацию новых товаров и услуг, инструментов продвижения и, как следствие, изменения самого коммуникационного поля. Это весьма тревожно для консервативных участников. Уходящий год дал нам много поводов подумать: что дальше? Развитие диджитал, использование Big Data, сумасшедший таргетинг и забалованные потребители, которые уже не клюют на всякое старье. Мы видим, что и производители, и пользователи коммуникаций начинают думать и действовать иначе.Меняются целеполагание, философия бизнеса, культура – кому теперь нужна ваша реклама?! Я наблюдаю, как в профсообществе падает страсть к фестивалям и конкурсам, а заказчики ищут не креативных, а эффективных партнеров. Это устойчивый тренд.А еще продолжается спад интереса людей к рекламе как к профессии. Стало тяжело рекрутировать сотрудников в офис – талантливая молодежь хочет работать на себя, а не на «дядю». Выросла целая индустрия лекций-конференций под лозунгом «создай свой бизнес, заработай миллион»!Законный вопрос: а разве так было не всегда? Неужели динамика перемен 2017 года круче, чем годом раньше? Мой ответ – круче.Предстоящий год наполнен политическими и культурными событиями, которые могут повлиять на развитие не только коммуникационной отрасли, но и всей страны. Как именно? Никто не знает. Если предположить, что катаклизмов не произойдет и экономика России будет оставаться в прежних кондициях, то наметившиеся тенденции продолжат углубляться и пугать обывателей блокчейном, криптоправительством и облачными брендами. Хочу верить, что избыточные стартапы обернутся неболезненными банкротствами, а грамотные специалисты, наигравшись в свободу, вернутся в офисы, чтобы развиваться самим и помогать расти компаниям.Думаю, что социальная среда, особенно в мегаполисах, станет еще жестче, и все поймут, что «просто работники» больше не нужны. Линейную работу могут выполнять механизмы, а задачи, нуждающиеся в высокой вовлеченности, к коим относится и наш с вами бизнес, требуют супер-героев. Иначе никак.

Вадим Журавлев, Управляющий партнер Weavers Brand Consultancy



2017



Довольно сложно говорить о трендах в брендинге в масштабе года, но для меня очевидно, что 2017 стал триумфом сетевого ритейла в общем и развития Private Labels в частности. При этом, собственные торговые марки окончательно утратили клеймо неполноценности, став, с точки зрения смысловой и визуальной уникальности, полноправными конкурентами привычных брендов.



Didital полноценно заработал в ритейле и не только в смысле пресловутой «омниканальности». Мы видим, как ритейлеры в самых разных сегментах рынка, от банковской сферы до заправок, вынуждены переформатировать ритейл-пространство, насыщая его активными экранами, элементами цифровой навигации, автоматизированными системами заказов и расчетов. Это, кстати, определяет и новые требования к разработчикам ритейл-брендов. Если в сфере потребительского или корпоративного брендинга еще можно обойтись стандартным набором услуг, то в ритейле технологическая проработка проекта становится частью обязательной программы.



2018



Мне представляется, что в следующем году брендинг будет развиваться под флагом кроссфункциональных команд, которые смогут объединить в себе различные компетенции, включая глубокую экспертизу в бизнесе клиентов, стратегическое видение, дизайн и технологическую составляющую проектов.



Если говорить о дизайне, как о наиболее очевидном для публики воплощении новых тенденций в брендинге, то очевидно, что flat, минимализм и динамическая идентификация в визуальной идентификации перестали быть трендом, превратившись в жесткий мейнстрим. Такие решения все больше вызывают ощущение предсказуемости и догматичности. Появляется и крепнет ощущение, что в плане простоты и лаконичности мы уже почти достигли «дна», оттолкнувшись от которого «улетим» в какую-то пока неведомую (мне, во всяком случае) сторону. Произойдет ли это в 2018 году? Посмотрим. 2017Довольно сложно говорить о трендах в брендинге в масштабе года, но для меня очевидно, что 2017 стал триумфом сетевого ритейла в общем и развития Private Labels в частности. При этом, собственные торговые марки окончательно утратили клеймо неполноценности, став, с точки зрения смысловой и визуальной уникальности, полноправными конкурентами привычных брендов.Didital полноценно заработал в ритейле и не только в смысле пресловутой «омниканальности». Мы видим, как ритейлеры в самых разных сегментах рынка, от банковской сферы до заправок, вынуждены переформатировать ритейл-пространство, насыщая его активными экранами, элементами цифровой навигации, автоматизированными системами заказов и расчетов. Это, кстати, определяет и новые требования к разработчикам ритейл-брендов. Если в сфере потребительского или корпоративного брендинга еще можно обойтись стандартным набором услуг, то в ритейле технологическая проработка проекта становится частью обязательной программы.Мне представляется, что в следующем году брендинг будет развиваться под флагом кроссфункциональных команд, которые смогут объединить в себе различные компетенции, включая глубокую экспертизу в бизнесе клиентов, стратегическое видение, дизайн и технологическую составляющую проектов.Если говорить о дизайне, как о наиболее очевидном для публики воплощении новых тенденций в брендинге, то очевидно, что flat, минимализм и динамическая идентификация в визуальной идентификации перестали быть трендом, превратившись в жесткий мейнстрим. Такие решения все больше вызывают ощущение предсказуемости и догматичности. Появляется и крепнет ощущение, что в плане простоты и лаконичности мы уже почти достигли «дна», оттолкнувшись от которого «улетим» в какую-то пока неведомую (мне, во всяком случае) сторону. Произойдет ли это в 2018 году? Посмотрим.

Дмитрий Пёрышков, креативный директор и совладелец DDVB



2017



Всем понятно, что сильное влияние продолжает оказывать изменение экономической обстановки: кризис, санкции, снижение покупательской способности и т.д. Если мы говорим о глобальных мировых трендах, то это, конечно, всеобщая инфантилизация населения. Моду теперь задают подростки и совсем молодые люди. Эти же молодые люди – главные потребители теперь. Они лучше разбираются в быстроизменяющейся сегодняшней реальности, быстрее к изменениям адаптируются. А рынку остаётся только подстариваться под их образ жизни, потребности и культуру. Это всё приводит нас к ещё одному явлению, характерному для рынка сегодня – это колоссальный информационный шум, в котором мы все вынуждены кричать, чтобы быть услышанными.



Все начали уходить в интернет. Это уже не тренд 2017 года, а нескольких предыдущих лет, но кажется, что в этом году он достиг пика. Связано это со всеобщей гаджетизацией и изменением восприятия традиционных каналов доставки информации.



2018



В 2018 всё это продолжит развиваться, и мне кажется, что будет большое количество вирусных историй. Все уже устали от традиционной рекламы, и найти какие-то ходы, которые привлекут и продадут, самое главное, будет очень тяжело. Больше производителей начнут обращать внимание на приёмы нейромаркетинга, использовать узкотаргетированные сообщения под конкретного потребителя. Всем понятно, что сильное влияние продолжает оказывать изменение экономической обстановки: кризис, санкции, снижение покупательской способности и т.д. Если мы говорим о глобальных мировых трендах, то это, конечно, всеобщая инфантилизация населения. Моду теперь задают подростки и совсем молодые люди. Эти же молодые люди – главные потребители теперь. Они лучше разбираются в быстроизменяющейся сегодняшней реальности, быстрее к изменениям адаптируются. А рынку остаётся только подстариваться под их образ жизни, потребности и культуру. Это всё приводит нас к ещё одному явлению, характерному для рынка сегодня – это колоссальный информационный шум, в котором мы все вынуждены кричать, чтобы быть услышанными.Все начали уходить в интернет. Это уже не тренд 2017 года, а нескольких предыдущих лет, но кажется, что в этом году он достиг пика. Связано это со всеобщей гаджетизацией и изменением восприятия традиционных каналов доставки информации.В 2018 всё это продолжит развиваться, и мне кажется, что будет большое количество вирусных историй. Все уже устали от традиционной рекламы, и найти какие-то ходы, которые привлекут и продадут, самое главное, будет очень тяжело. Больше производителей начнут обращать внимание на приёмы нейромаркетинга, использовать узкотаргетированные сообщения под конкретного потребителя.