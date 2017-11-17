Модный дом предлагает удивлять не рецептами, а эксклюзивными ингредиентами

Не уверены, что дизайнерская новинка способна получить популярность среди российских потребителей – макаронам, пусть и от D&G, придётся постараться, чтобы затмить картошку с мясом и «селёдку под шубой».

Dolce&Gabbana решил внести свой вклад во всемирные приготовления к Новому году и Рождеству. Модный бренд предлагает украсить свои столы особенной дизайнерской пастой. Чтобы все желающие могли действительно удивить гостей, D&G выпустил жестяные банки со спагетти, короткими макаронами и макаронами-трубочками от производителя пасты Pastificio Di Martino.

Вместе с макаронами D&G предлагает приобрести эксклюзивный фартук. Лимитированную серию продуктов можно заказать на сайте.

Цена удивления ваших гостей – €95. Но это не так важно, ведь неподдельные эмоции родных и близких бесценны!