О вкусах, конечно же, не спорят. Да и удивить общество выбором своего наряда с каждым годом всё труднее. Но следующую десятку модных новинок уходящего года нельзя оставить без внимания.

Стиль, предлагаемый брендом Balenciaga, вседа оригинален. Коллекции, которые всегда стремятся к авангарду, на этот раз зашли слишком далеко. Юбка, напоминающая автомобильный коврик, стоит, между прочим, $2000.

Продолжает креативную линию Balenciaga сумка, которая пользователям социальных сетей очень напомнила пакет IKEA. Разница между ними, действительно, не очевидна, пока не узнаешь о стоимости, ведь та, что слева, стоит $2145.

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN