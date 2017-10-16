Поразительные модные тенденции в 2017 году

О вкусах, конечно же, не спорят. Да и удивить общество выбором своего наряда с каждым годом всё труднее. Но следующую десятку модных новинок уходящего года нельзя оставить без внимания.

Стиль, предлагаемый брендом Balenciaga, вседа оригинален. Коллекции, которые всегда стремятся к авангарду, на этот раз зашли слишком далеко. Юбка, напоминающая автомобильный коврик, стоит, между прочим, $2000.

Women Fall Winter 17 @MadameFigaroJapon Публикация от Balenciaga (@balenciaga) Окт 16 2017 в 6:49 PDT

Продолжает креативную линию Balenciaga сумка, которая пользователям социальных сетей очень напомнила пакет IKEA. Разница между ними, действительно, не очевидна, пока не узнаешь о стоимости, ведь та, что слева, стоит $2145.

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN — Mikael Pawlo (@mpawlo) 18 апреля 2017 г.

Джинсы с заниженной талией давно в прошлом, их сменщики – джинсы с высокой посадкой – тоже. Следующий тренд предназначен, вероятно, для особо сомневающихся в своём стиле.

Calvin Clein предложил задуматься о холодах и выпустил коллекцию свитеров. Стоимость того, что на картинке, $2000. Интересно, сколько заказов на данную модель поступило из вечно замерзающей России?

Дизайнер из Франции Jacquemus со своим платьем из соломенных шляп за $3050 также по праву входит в нашу подборку из самых странных нарядов 2017 года.

Французские бренды продолжают удивлять. Y/Project создал джинсы-трансформеры – они легко превращаются в шорты, к сожалению, не самые изящные, но и не самые дорогие по сравнению с выше упомянутыми моделями – $425.

Кроссовки Maison Margiela, кажется, прошли через всё и только потом оказались на прилавке. «Остатки» кроссовок стоят $1425.

Комбинезоны RompHim для уже подросших мальчиков.

Джинсы от Nordstrom могут занять достойное место в гардеробе каждого дачника или представителя, как говорится, dirty job.

А к таким джинсам надо выпускать коллекционную сумку, потому что в карманах этой модели вряд ли что-то сохранится.