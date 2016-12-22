Екатерина Ерошкина
Екатерина Ерошкина, директор департамента коммерческого маркетинга ЕМГ, традиционно в колонке для Sostav даёт оценку радиорекламе в регионах по итогам трёх кварталов 2016 года. По итогам 9 месяцев динамика бюджетов прямой рекламы локального размещения практически совпала с данными по Москве и сетям, показав значение +7,1%.
График 1. Динамика и объём сегмента рынка радиорекламы локального размещения в городах-миллионниках за январь-сентябрь 2015 -2016 гг. (Оценки департамента коммерческого маркетинга ЕМГ на основе данных мониторинга локальной радиорекламы TNS)
Однако общее значение может очень сильно отличаться от значений в каждом конкретном городе.
Таблица 1. Объёмы рынков и динамика прямой локальной радиорекламы в городах-миллионниках по итогам 9 месяцев 2015-2016 гг. (Оценки департамента коммерческого маркетинга ЕМГ на основе данных мониторинга локальной радиорекламы TNS)
|Январь - сентябрь
2016 г.,
млн. руб. до НДС
|Динамика
(2016/2015)
|Волгоград
|63
|0,5%
|Екатеринбург
|199
|22,9%
|Казань
|145
|0,3%
|Красноярск
|140
|8,8%
|Нижний Новгород
|160
|-0,9%
|Новосибирск
|164
|7,5%
|Пермь
|80
|5,8%
|Ростов-на-Дону
|99
|-18,8%
|Самара
|118
|-1,8%
|Санкт-Петербург
|773
|19,7%
|Уфа
|99
|-0,8%
|Челябинск
|107
|-6,2%
|Итого по миллионникам
|2 234
|7,1%
В значительной степени такие разные цифры можно объяснить двумя факторами. Первый – состояние экономики и потребительского рынка в каждом регионе. Второй – интерес к локальным рекламным блокам в каждом городе федеральных (или мультилокальных) рекламодателей. Конечно, эти факторы связаны, но не обязательно тождественны.
График 2. Динамика доли брутто-объёмов мультилокальной рекламы в городах-миллионниках по итогам 9 месяцев 2015-2016 гг. (Оценки департамента коммерческого маркетинга ЕМГ на основе данных мониторинга локальной радиорекламы TNS)
В кризисном 2015 году наблюдалось значительное сокращение объёмов локального размещения на радио именно федеральных мультилокальных рекламодателей. Причём наиболее сильное сокращение пришлось на рынок Санкт-Петербурга.
Точно также в 2016 году рынок Санкт-Петербурга восстанавливается во многом за счёт возвращения мультилокальных рекламных бюджетов, ушедших годом раньше. И в этом году именно рынок Санкт-Петербурга значительно влияет на формирование общей положительной динамики.
В то время как в мультилокальном сегменте по итогам 9 месяцев 2016 года просматривается оптимистическая тенденция, локальные рекламодатели радио пока не торопятся восстанавливать объёмы своих размещений. Конечно, от города к городу ситуация очень разная, но в целом количество местных рекламодателей во всех миллионниках сократилось по отношению к прошлому году и динамика их бюджетов пока показывает довольно скромные результаты.
График 3. Доли бюджетов пяти крупнейших товарных категорий рекламодателей на радио в миллионниках по итогам 9 месяцев 2015-2016 гг. (Оценки департамента коммерческого маркетинга ЕМГ на основе данных мониторинга локальной радиорекламы TNS)
Что касается товарных категорий рекламодателей, то структура объединённого сегмента рынка локальной радиорекламы в регионах не слишком изменилась. Как и в 2015 году, в пятёрку крупнейших бюджетообразующих категорий рекламодателей вошли «Строительство, недвижимость», «Ритейл», «Авто-мото», «Сервис» и «Развлечения».
Десятка крупнейших рекламодателей за три квартала 2016 года изменилась довольно сильно по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Только четыре из десяти рекламодателей сохранили своё место в таблице с прошлого года.
Таблица 2. ТОП 10 крупнейших рекламодателей на радио в городах-миллионниках за 9 месяцев 2015-2016 гг. (Оценки департамента коммерческого маркетинга ЕМГ на основе данных мониторинга локальной радиорекламы TNS)
|2015
|2016
|ЛЕНТА
|СПБ РЕНОВАЦИЯ
|TELE2
|ЛЕНТА
|METRO GROUP
|METRO GROUP
|СПБ РЕНОВАЦИЯ
|TELE2
|ГРУППА ЛСР
|SELLANYCAR
|ЮЛМАРТ
|2 БЕРЕГА (ПИЦЦА)
|INFLOT WORLDWIDE
|О'КЕЙ (ГИПЕРМАРКЕТ)
|БИЛАЙН
|САМОЛЕТ ЛО (С-ПБ)
|SELT GROUP
|INFLOT WORLWIDE
|ГАЗПРОМ
|ПЕТРОВИЧ (ТД)
Довольно естественно, что в основном (8 из 10) крупнейшие рекламодатели – это производители товаров и услуг федерального уровня, а два оставшихся относятся к рынку Санкт-Петербурга – крупнейшему из рынков радиорекламы миллионников.
В целом товарные категории крупнейших рекламодателей в миллионниках совсем не похожи на категории десятки лидеров московского и сетевого размещения. Если лидеры бюджетов радиорекламы Москвы и сетей – это по большей части автомобильные рекламодатели, то в миллионниках на лидирующие позиции вышли в основном сети супермаркетов и другие ритейлеры.
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Текст: Екатерина Ерошкина, директор департамента коммерческого маркетинга ЕМГ