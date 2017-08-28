Настоящая русская женщина с неповторимым акцентом и в блестящем платье поет о том, как прекрасна жизнь

В преддверии выхода нового сезона "Ольги" ТНТ выпустил проморолик, в котором ключевая героиня исполняет заглавную песню сериала "Its a beautiful life" группы Ace of Base.

Бабье лето в этом году начнется 4 сентября с запуска второй части сериала "Ольга", – так заявили на ТНТ. Ситком про настоящую русскую женщину, которая тащит на себе двух детей от разных браков, отца-алкоголика и других персонажей, вращающихся вокруг ее семьи, показал успешные результаты в предудущем сезоне. "Ольга" с Яной Трояновой в главной роли стал самым успешным комедийным сериалом 2016 года на отечественном телевидении.

По данным TNS прошлого года, его посмотрел каждый четвёртый житель страны: 20 серий первого сезона показали среднюю долю в 23,8% по целевой аудитории ТНТ 14-44 с рейтингом 6,1% и долю 28,5% по молодёжной аудитории 18-30 с рейтингом 5,8%. С каждым новым эпизодом интерес зрителей рос, о чем говорят цифры: доля первой серии составила 23,3%, а, например, 18-й – 27,2%.

Жизнь главной героини описать приличными словами едва ли можно. Какие события ожидают ее в новых сериях? Ответа на этот вопрос ролик не дает, но в минутном сюжете передан весь порыв мечтаний обычной русской женщины, у которой нет времени на личную жизнь.

"Линия моей героини стала более драматичной. Но как бы не складывались события, Ольга всегда должна быть сильной и делать выбор в пользу семьи. И пусть ради этого ей даже приходится переступать через себя", – поделилась исполнительница главной роли Яна Троянова.

В марте этого года сериал «Ольга» был удостоен сразу двух премий АПКиТ: «Лучший сценарий» и «Лучший комедийный сериал».

Идея и сценарий: департамент маркетинга ТНТ

Креативный директор: Рубен Оганесян, Кирилл Емельянов

Копирайтер: Юрий Чернышов и Алексей Федоров

Саунд: Илья Куликов

Режиссер: Александр Богуславский,

Оператор-постановщик: Кирилл Зоткин

Графическое оформление: ТНТ-Дизайн

Производство: M-production, по заказу ТНТ

Продюсеры М-production: Кржижевкая Марго, Рыбин Александр, Боровлева Екатерина