Дайджест громких новостей первой недели ноября от гендиректора PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергея Верейкина





В рубрике «Экспертиза» специалисты из разных областей комментируют яркие и заметные события, которые происходят в их среде. Сегодня это новости из мира медиа и PR, которые, по версии генерального директора агентства Mint Сергея Верейкина, сформировали картину последней недели.

Очередь за новым iPhone X — хайп, маркетинг и пиар

3 ноября в России стартовали продажи нового iPhone X. Желающие первыми приобрести новую флагманскую модель стояли в очереди два дня, несмотря на холод и начальную цену в 79 990 рублей. Кто-то хотел получить новый iPhone из-за «хайпа», кто-то продавал свои места в очереди, чтобы заработать. Ажиотаж вызван небольшой партией поступающих в продажу смартфонов.

«Выход каждого нового айфона – прекрасная возможность публично и безопасно выразить свою общественную позицию: осудить стоявших в очереди. Или осудить тех, кто осудил стоявших в очереди. Чем осуждать, лучше воспользоваться этим инфоповодом для собственного маркетинга — как «Мир пиццы», угостивший едой страждущих очередников. А среди брюзжащих о росте консюмеризма и упадке культурных ценностей я что-то не вижу желающих применить newsjacking для пиара этой самой культуры. Хотите, чтобы народ думал о высоком — организуйте для стоящих в очереди за iPhone передвижные кинотеатры и лекции. Продавайте им прямо там билеты в Третьяковку и Пушкинский музей. Продвигайте культуру в массы — это же очень удобно делать, когда народ выстроился в ряд».

«Фейковые новости» — «самое настоящее» слово 2017 года

«Fake news», буквально обозначающее «поддельные новости», стало главным словом этого года, по версии словаря Collins. Частота использования этого оборота с 2016 по 2017 год выросла на 365%. Эта фраза активно употреблялась во время президентской кампании в США. Затем ее взял на вооружение уже избранный президент Дональд Трамп, и только в последние несколько дней он упоминал «fake news» в своем твиттере несколько раз в связи с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Интересно, что почти одновременно с данной новостью (если это тоже не фейк) стали известны результаты сравнения заголовков американских СМИ 2010 и 2017 года. Утверждают, что «заголовки-кликбейты», то есть нарочито кликабельные, уступают место таким, которые отражают важные общественные темы. Якобы и публика устала от явных провокаций, и Facebook стал банить за анонсы типа «Похотливые самки с Марса похитили дворника». На деле фейковая форма просто превращается в псевдоактуальное содержание. Непроверенные или лживые новости — это те же «кликбейты», но на новый лад. Про «похотливых самок» интеллектуалам читать зазорно, а вот про русских хакеров или агентов Госдепа — нет».

Компания добавила слово «блокчейн» к названию — и ее акции поднялись на 394%

Британская компания On-line PLC, которая занимается инвестициями в сфере информационных технологий, добавила к названию слово «блокчейн». Bloomberg сообщает, что после объявления о планах по изменению названия компании в пятницу ее акции подскочили на 394% — после скачка на 19% в четверг, когда новость была объявлена впервые. Объём торгов ценными бумагами компании достиг 2,9 млн акций, что в 16 раз больше, чем за весь предыдущий год.

«Самый популярный запрос в «Яндексе» после «блокчейн» — «блокчейн что это такое». Но людей, которые знают про криптовалюты только то, что это круто, все еще гораздо больше, чем тех, кто реально разбирается в теме. Грамотный нейминг и раньше способствовал процветанию бизнеса (еще со времен героина, продававшегося в аптеках в начале XX века как лекарство от кашля и депрессии). А уж в наше время правильно назвать – значит, правильно продать. За наноавтомойками и нейрогороскопами пришла пора криптопрачечных».

Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за Александра Реввы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против российских властей. В ней говорится, что Михайлов обжалует отказ российских судов защитить его права на образ, который в фильме «Дублер» спародировал актер Александр Ревва. Певец считает, что изображение в киноленте запятнало его достоинство и личную деловую репутацию.