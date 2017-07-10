Медийщики, которые творят: фоторепортаж из офиса PHD

Обстановочка

Sostav.ru наконец- то побывал в офисе медийного агентства.
Не секрет, что суть работы медийщиков сильно отличается от работы креативных коллег. Они занимаются планированием, разработкой стратегий, аналитикой эффективности кампаний и т.п. И с первого взгляда может показаться, что людям такого аналитического склада ума чужды интерьерные изыски и не важна атмосфера рабочего пространства. Но это не так! Офис PHD убедил нас в этом окончательно.

Офис в одном из лучших деловых кварталов

Офис PHD (Pattison-Horswell-Durden, по первым буквам фамилий основателей агентства) находится на первом этаже, в 9 строении делового квартала «Новоспасский двор» на Дербеневской набережной в центре Москвы. В конце XIX века здесь располагалась ситценабивная фабрика Э. Цинделя.

Сегодня же это один из самых масштабных деловых кварталов в центре столицы — здесь находятся офисы креативных и медийных агентств, стартапов и крупных компаний. В целом, в «Новоспасском» чувствуешь себя как дома: обитателям квартала доступны рестораны, кафе, магазины, фитнес-центр, музей, детский сад, теннисные корты и рекреационные зоны — инфраструктура, достойная лучших жилых комплексов.

PHD входит в состав Media Direction Group и соседствует со всеми агентствами, входящими в холдинг.

Первый этаж и зону ресепшен PHD делит с агентствами BrandScience, Proximity Media, Media Direction Sport, Media Wise и FUSE BBDO.

Медийщики тоже любят комфорт

Все офисы международной сети PHD брендированы вдохновляющими имиджами, и российский офис — не исключение. Официальные цвета бренда: глубокий фиолетовый, фуксия и бирюзовый, поэтому рабочее пространство PHD яркое и жизнерадостное.

В большом оупенспейсе PHD Russia работает более 80 человек.

Несмотря на то, что рабочее пространство общее, оно разделено стеллажами на отдельные зоны. Люди всегда ценят комфорт, и у сотрудников агентства есть возможность обустроить «свой уголок» и придать индивидуальность своему личному пространству.

Весь офис поделен на несколько функциональных частей: рабочую, переговорную и зону отдыха. В каждой из них на стенах можно найти граффити с основными ценностями PHD: courage, creativity, curiosity, openness, collaboration, а также слоган Finding a better way.

Уютная зона с диванчиками — излюбленное место проведения неформальных встреч и стихийных штормингов.

В жизни всегда есть место поэзии и кружке пива

Media кухня PHD — не менее важное место, где можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к миру прекрасного, например, посетить поэтические вечера FUSE Art или вместе с коллегами посмотреть фильм или послушать лекцию.

Здесь же в компании установилась традиция под названием «пивная пятница», когда сотрудники на офисной кухне могут пообщаться, выпить пива и поиграть в разные настольные игры после рабочей недели.

Развитие необратимо

Команда PHD — это молодые, активные и любознательные люди. Именно поэтому в компании много внимания уделяется развитию и мотивации сотрудников. Для них организуют разнообразные учебные программы в основных и смежных областях, как сетевые, так и локальные. Например, специалисты PHD регулярно проходят тренинги по работе в корпоративной облачной системе по планированию кампаний SOURCE, в которой единовременно могут взаимодействовать более 4 000 сотрудников сети по всему миру. Каждый месяц руководство агентства награждает почетной статуэткой Source лидеров по работе в этой программе.

Также каждый месяц директор по инновациям PHD рассказывает о новинках на рынке технологий и о том, как их можно использовать в работе агентства. А в Telegram-канале PHD Russia регулярно публикует обзор последних новостей их мира инноваций и hi-tech.

«Люди — главный актив PHD. Мы очень ценим открытых, любознательных и амбициозных молодых специалистов. А они, в свою очередь, ценят PHD за доверительные отношения в коллективе не зависимо от должности и статуса.

В офисе PHD всегда царит дружелюбная атмосфера, которая позволяет нашей команде быть сплоченной и достигать высоких результатов».

Генеральный директор PHD
Димитрис Ваяс

«Семейные» традиции

В агентстве есть своя необычная традиция — поздравление сотрудников с корпоративным днем рождения. Это дата, когда человек вышел на работу в агентство. Имениннику устраивают праздник, дарят подарки, а также фирменную футболку со специальными хэштегами-номинациями, например — #редкий_зверь, #game_changing и #unstoppable.

В день съемки — корпоративный день рождения у Никиты Малахова, Senior Media Planner. Никита работает в PHD уже 3 года. Стоит отметить, что это совсем не срок по меркам PHD. Многие сотрудники работают в агентстве даже более 10 лет.

В PHD также есть инициативная группа сотрудников, которые вместе занимаются спортом. Этим летом они планируют тренироваться для сдачи нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») и в конце сезона вместе заработать значки в разнообразных дисциплинах.

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