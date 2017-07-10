Media кухня PHD — не менее важное место, где можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к миру прекрасного, например, посетить поэтические вечера FUSE Art или вместе с коллегами посмотреть фильм или послушать лекцию.

Здесь же в компании установилась традиция под названием «пивная пятница», когда сотрудники на офисной кухне могут пообщаться, выпить пива и поиграть в разные настольные игры после рабочей недели.