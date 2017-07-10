Медийщики, которые творят: фоторепортаж из офиса PHD
Sostav.ru наконец- то побывал в офисе медийного агентства.
Не секрет, что суть работы медийщиков сильно отличается от работы креативных коллег. Они занимаются планированием, разработкой стратегий, аналитикой эффективности кампаний и т.п. И с первого взгляда может показаться, что людям такого аналитического склада ума чужды интерьерные изыски и не важна атмосфера рабочего пространства. Но это не так! Офис PHD убедил нас в этом окончательно.
«Люди — главный актив PHD. Мы очень ценим открытых, любознательных и амбициозных молодых специалистов. А они, в свою очередь, ценят PHD за доверительные отношения в коллективе не зависимо от должности и статуса.
В офисе PHD всегда царит дружелюбная атмосфера, которая позволяет нашей команде быть сплоченной и достигать высоких результатов».
Генеральный директор PHD
Димитрис Ваяс