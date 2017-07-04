Рабочая зона
В таком вот трехцветном интерьере обитают те, кто впечатляет аудиторию яркими кампаниями. «Не тормози — сникерсни» и «Ваша киска купила бы Вискас» живут в лексиконе россиян уже почти 20 лет, а Нагиевское «безлимитище» и сериал про сухарики с Павлом Волей дают людям поводы для повседневных шуток.
Короче, здесь работают создатели рекламы, ставшей частью современной массовой культуры.
Уголок славы
В небольшом светлом кабинете сидит Игорь Кирикчи — генеральный директор BBDO Moscow. Свою карьеру в агентстве он начинал в далеком 1994 году как младший менеджер по работе с клиентами.
Кухня BBDO
Если представители некоторых профессий должны оставаться голодными и злыми, то здесь все иначе! Человек, создающий рекламу, пробуждающую чувства, желания и устремления, должен быть вкусно и своевременно накормлен. А вечером тут подают пищу для ума: устраивают открытые для всех желающих образовательные встречи с интересными людьми самых разных профессий.
Ради комфортности рабочего места, где люди проводят едва ли не большую часть своей жизни, его можно украсить чем душе угодно. Главное, чтобы был результат!
Пути озарения
Огромные окна и высокие потолки достались BBDO от бывшей фабрики. Что оказалось на руку всем — творчеству не помешают свет и ощущение пространства.
Лестница-чудесница
Настоящий арт-объект. Лестница старинная — чугун, клепки, болты. Она уходит в потолок, но остается ощущение, что преграды нет. А еще у лестницы форма спирали, символизирующей движение, развитие, восхождение. Если кто-то зашел в тупик, то добро пожаловать: стоит только присесть на ступеньку, и происходит чудо — чугунная конструкция имеет волшебное свойство разбирать мозг на атомы, встряхивать и собирать заново. Так нам показалось. Но кто знает — может, это и правда. Иначе почему на лестнице постоянно кто-то сидит с ноутбуком?
Тебе повезло, ты - не такой как все! Ты работаешь в BBDOфисе!
Этот припев (да простят нас те, на чьи авторские права мы посягнули) сложился у нас в местном «опенспейсе». Всемирный корпоративный слоган BBDO гласит: «The Work. The Work. The Work». Но несмотря на тройной призыв концентрироваться на финальном результате, артефакты, арт-объекты и интерьерные нюансы превращают работу в полноценную и разнообразную ЖИЗНЬ.
Уединившись на лестничной площадке, можно посчитать лайки или почитать на Составе отзывы о своей работе, а после прочитанного успокоить нервы парой подходов на тренажере или игрой в настольный теннис. Вариантов выйти из стресса, эмоционально разрядиться и избежать выгорания — предостаточно.
Лекторий
Еще шире смотреть на работу и жизнь помогает «Лекторий BBDO». Это площадка, где ведутся познавательные разговоры об идеях, трендах и контекстах, в которых существует реклама. Здесь выступали промышленный дизайнер Владимир Пирожков, специалист по Big Data Артур Хачуян, сооснователь «Архнадзора» Рустам Рахматуллин, директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант, ученый-сомнолог Владимир Ковальзон, создатель «Смешариков» Илья Попов и многие другие.
BBDO объединяет крепкая корпоративная культура. И залог их успеха — сильнейшая команда специалистов, которая работает в атмосфере творчества и всегда готова к решению новых задач.
Офис BBDO действительно хорош, потому что вызывает желание получить здесь работу. По меньшей мере, у BBDO нет недостатка в стажерах, готовых трудиться бесплатно.
Мы не пожалели громких слов для описания офиса BBDO, потому что там действительно классно. Если ваш офис столь же прекрасен, пишите на inform@sostav.ru, и мы обязательно придем к вам в гости и «зафотоохотим» вашу обстановочку.