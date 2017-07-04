Рабочая зона

Красный и черный на белом — это фирменные цвета BBDO по всему миру. С корпоративным стилем здесь все строго: есть инструкция, где четко обозначены пантоны и пропорции шрифтов. Во всем остальном — полная свобода творчества.

В таком вот трехцветном интерьере обитают те, кто впечатляет аудиторию яркими кампаниями. «Не тормози — сникерсни» и «Ваша киска купила бы Вискас» живут в лексиконе россиян уже почти 20 лет, а Нагиевское «безлимитище» и сериал про сухарики с Павлом Волей дают людям поводы для повседневных шуток.

Короче, здесь работают создатели рекламы, ставшей частью современной массовой культуры.