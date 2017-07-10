New & Wow: Фоторепортаж из офиса event-агентства с лучшим видом на Москву
DEPARTÁMENT с начала 2016 года занимает 1200 квадратных метров пространства в «шоколадном лофте». До event-агентства в бывшем шоколадном цеху с друзьями и коллегами встречались работники СНОБа, а еще годом ранее здесь проводились fashion-показы. Словом, это место со своей славой. А теперь погружаемся в нынешнюю обстановочку!
«Вообще, что касается философии NEW&WOW, то на деле все просто: нам интересно находить новые решения и воплощать задуманное так, чтобы дух захватывало. Просто хорошо делать свою работу уже недостаточно — мы ставим сверхзадачи и испытываем возможности компании по максимуму», — эти слова креативщики подтверждают своими яркими работами, коих в послужном списке агентства немало.
Вскоре после освоения огромного пространства, ради комфортабельной творческой синергии DEPARTAMENT создал дружественный коворкинг по интересам.