До нового времени в этих стенах варили кондитерские смеси для двора Его Императорского Величества, готовили шоколад «Аленка» и ирис «Кис-кис», а также производили сигнальные шашки и концентраты каш для защитников Родины. И лишь 10 лет назад главная российская фабрика сладостей превратилась в фабрику идей и центральный арт-кластер города.

От дверей агентства до кремлевских стен 700 метров по прямой, а до «Музеона» — 900 шагов. Доплыть до памятника Петру I можно за полторы минуты, на полном серьёзе говорят ивентологи.