New & Wow: Фоторепортаж из офиса event-агентства с лучшим видом на Москву

Обстановочка

DEPARTÁMENT с начала 2016 года занимает 1200 квадратных метров пространства в «шоколадном лофте». До event-агентства в бывшем шоколадном цеху с друзьями и коллегами встречались работники СНОБа, а еще годом ранее здесь проводились fashion-показы. Словом, это место со своей славой. А теперь погружаемся в нынешнюю обстановочку!

До нового времени в этих стенах варили кондитерские смеси для двора Его Императорского Величества, готовили шоколад «Аленка» и ирис «Кис-кис», а также производили сигнальные шашки и концентраты каш для защитников Родины. И лишь 10 лет назад главная российская фабрика сладостей превратилась в фабрику идей и центральный арт-кластер города.

От дверей агентства до кремлевских стен 700 метров по прямой, а до «Музеона» — 900 шагов. Доплыть до памятника Петру I можно за полторы минуты, на полном серьёзе говорят ивентологи.

NEW&WOW — это философия

Граффити на стене — отражение философии агентства: лишь два слова из трех букв, а сколько смыслов! Девиз, который всегда перед глазами — вот она, прямая мотивация! Ну и, во-вторых, это просто красиво.

«Вообще, что касается философии NEW&WOW, то на деле все просто: нам интересно находить новые решения и воплощать задуманное так, чтобы дух захватывало. Просто хорошо делать свою работу уже недостаточно — мы ставим сверхзадачи и испытываем возможности компании по максимуму», — эти слова креативщики подтверждают своими яркими работами, коих в послужном списке агентства немало.

Rooftop University

Обстановочка event-агентства выходит за рамки одного помещения. Ведь «нарожав» идей в бывшем Шоколадном цеху, event-команда воплощает их на самых разных площадках столицы. Вот только один пример!

DEPARTAMENT арендовал пентхаус на 11-м этаже соседнего дома на набережной — в той самой «сталинке», где жили советские ВСЕ. Там, на крыше, до недавних пор каждую пятницу, они собирали большие компании по схеме «спикер — гости — DJ — бар».

«Именно так мы превращали в реальность подростковые мечты об идеальном университете. Вместе с друзьями провели там 80 лекций и выпили 900+ литров виски. Камерная обстановка и диалоги по «душам» с организаторами музыкальных событий («Пикник „Афиши“, Outline) и ярмарок современного искусства (COSMOSCOW), редакторами глянца (GQ, Esquire и пр.) и актерами сериалов („Карточный домик“). Кого только не было», — с упоением рассказывают о недавних временах Rooftop University основатели DEPARTAMENT.

Артефакты с образовательно-развлекательной вечеринки Rooftop University теперь стали частью обстановки агентства.

Самое быстро награждаемое агентство

Три года подряд DEPARTAMENT входит в TOP-20 лучших агентств России по версии АКАР, два раз были в TOP-50 агентств мира по версии журнала Special Events.

«За нами — Гран-при международного конкурса Autovision, Гран-при конкурса „Лучшее event-агентство, сертифицированное АКМР“, эпик вин в конкурсе „Созвездие“ в номинации „Лучшее event-агентство“ — на данный момент, мы самое быстро награждаемое event-агентство в России по результатам последних лет. Еще нам нужна премия „За скромность“ от кого-нибудь», — опять не шутя говорят ребята.

Вы должны это знать: в офисе недавно повесили настоящий колокол. Ивентологи звонят в него каждый раз, когда что-нибудь выигрывают — тендер или очередную премию. «Бом-бом», и весь этаж в курсе, что DEPARTAMENT опять где-то поднялся. Нет, ребята, награда за скромность — не ваш удел!

Галерея славы

Плакаты и афиши с реализованных и нашумевших проектов размещены на стенах всего офисного пространства. Пойдешь налево — увидишь принты с голографического шоу «7 вопросов к себе» и открытия самого большого в Европе «Спорткар-центра Porsche», прямо пойдешь — наткнешься на постер с новогоднего корпоратива «Билайна». Справа виднеется фотовоспоминание о презентации Porsche Sneak View и Пикнике «Афиши», на котором ребята делали масштабную архитектурную инсталляцию для ГК ПИК.

(Нетрудно догадаться, что обычно происходит в барной зоне после того, как колокол в очередной раз сообщает об очередной победе).

Co-working

Вскоре после освоения огромного пространства, ради комфортабельной творческой синергии DEPARTAMENT создал дружественный коворкинг по интересам.

Первыми креативными соседями стали давние партнеры из брендинг-агентства ONY — с ними «Департамент» давно дружит и сотрудничает по разным проектам — от дизайна до видео и VR. Затем присоединились Loop и GStudio. Также виды на Храм Христа Спасителя и Кремль c агентством делит певица Шура Кузнецова.

На работников «Департамента» ежедневно смотрят суровые лица Ивана Дорна и Вани Урганта, Федора Бондарчука, Карла Лагерфельда, Боно, Канье Веста. А все почему? Потому что рядом с ивентологами работает фотохудожник Тимофей Колесников, который и украшает стены лофта стены своими портретными работами! Их уже полсотни.

Здесь же разместилась команда DEPARTÁMENT | EVENT MBA. В 2017 году агентство запустило школу event-продюсирования — образовательный проект о том, как создавать значимые и актуальные мероприятия в России и за рубежом. На курсах преподают основатели «Департамента», а также приглашенные лекторы. В их числе шоумен Андрей Фомин, продюсер Михаил Друян, импресарио Федор Елютин и др. Школу прошли уже 163 студента. У команды есть амбициозный план на ближайшее будущее: в этом году выпустить в мир 500 дипломированных специалистов.

2018 год ивентологи начали со старыми друзьями в новом качестве — в коворкинг подтянулись люди из вышеупомянутого digital-агентства Gstudio, а вместе с ними и парочка топовых байков. Ребята, известные своим цифровым кунг-фу, собственным лейблом и серией вечеринок МРАМОР, теперь соседствуют с «Департаментом» — это означает, что совсем скоро этот творческий лофт зазвучит еще громче.

Кто здесь главный оформитель?

В переговорке висит стрит-арт от выпускницы БВШД и создательницы проекта «PINKPOWER by ХУЛЯ» Юлии Ванифатьевой. Она (картина) появилась в офисе одной субботней ночью и стала крутым сюрпризом для всей команды. Как так вышло? На этот вопрос в DEPARTAMENT отвечают, что директор Павел Недостоев не смог пройти мимо полотна. Веселясь на одном из ивентов, он просто забрал рисунок, привез его и втихаря повесил: «Паша — он вообще главный оформитель. Мы, например, не заказывали дизайн помещения нигде и ни у кого, все сами под Пашиным присмотром. Нас даже звали на какие-то важные конкурсы офисных дизайн-проектов. А мы такие: «мы бы с удовольствием, но никакого проекта у нашего большого хромированного улья и не было».

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