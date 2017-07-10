В какой обстановке творят дизайнеры одного из самых креативных брендинговых агентств страны? Каков он, дух Депо?

Обстановочка

Агентство занимает три этажа в здании 1881 года постройки в Пестовском переулке. Мы попали в период ремонта, но пока готовили материал, обстановочка в Depot WPF уже обновилась.

Итак, если принять во внимание буквальный перевод французского слова Depot, то нам с вами предстоит попасть на склад (в мастерскую). Если взять вторую часть названия агентства WPF и расшифровать его как wooden propeller factory, то мы увидим, что склад этот хранит деревянные пропеллеры.

И что-то в этом есть! Например, если представить, что «пропеллер» – это метафора энергичности сотрудников агентства, тех самых «депошников»…

Официальная версия не совпадает с нашей только в одном месте: аббревиатура WPF использовалась в честь завершенного арт-проекта.

И вообще WPF – World Packaging Factory. И в 2018 году агентству исполнится 20 лет.

Оглядываемся. Напротив ресепшена – так, что мимо не пройдешь – висит «Карта взаимоотношений» агентства с клиентом. Каждая из позиций – о любви, шутят в Depot WPF.

Об этих лошадках ходит легенда, что управляющий партнер агентства Алексей Андреев якобы выменял их у старого тибетского монаха на мешок краснодарского риса и фотографию министра Мединского. Но, на самом деле, этот артефакт из магазина колониальных товаров – «милота», которая олицетворяет радушность офиса и теплоту человеческих отношений в нем.

Резной стол – историческая и антикварная ценность XVII века, о чем есть экспертиза. Стол принадлежал адъютанту Германа Геринга, маршала рейха и министра авиации. И это уже не легенда, а факт.

Бутылки – тоже история серьезная. Эту коллекцию создатели агентства Алексей Андреев и Александр Трубников еще до его открытия собирали по всему миру: покупали на блошиных рынках, находили на морском дне… но, называется эта экспозиция «Коллекция Фадеева» (о нем – позже).
Мистика.

Музыкальный объект на стене – не горн, как можно сначала ошибочно подумать, особенно если ты не силен в духовых. Это валторна, которую в офисе считают одним из самых визуально привлекательных духовых инструментов. Поэтому – висит и привлекает.

А вот это уже похоже на источник вдохновения всех «депошников» – тот самый wooden propeller.

За свои (почти) 20 лет первопроходцы российского брендинга собрали более 300 наград профессиональных фестивалей и конкурсов.

На счету Depot WPF более 3000 успешных кейсов, которые высоко оценили в России и за ее пределами.

Многочисленные статуэтки по-домашнему стоят на камине в переговорной офиса.

Среди них есть уникальные экземпляры, например, первый для России Каннский лев в категории «Дизайн».

Там же на витрине завершенных проектов собрана яркая подборка упаковок, созданных в Depot WPF.

Управляющий партнёр Depot WPF Алексей Андреев, он же – сооснователь и сопрезидент АБКР, он же – академик Российской академии рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), да еще и почетный член Art Directors Club Russia (ADCR).

Но это не все характеристики руководителя Депо: на нашу фразу, что офис похож на офис взрослых мужчин, которые в душе остались мальчишками, Алексей ответил:

«Офис, как и человек, постоянно что-то говорит, коммуницирует. Был момент, когда наш дом выглядел как мужчина, желающий оставаться мальчишкой. Этот период прошел лет 15 назад. Теперь это – дедушка, желающий стать бабушкой. Пора срочно делать ремонт».

А мы все поглядывали на коллекцию машинок Алексея и утверждались во мнении, что он чего-то не договаривает.

Кто же такие депошники, если их слоган (если верить надписи на стене) «секс, деньги и социальная ответственность»?

В поисках ответа спускаемся на третий этаж, туда, где варятся мысли и сверкают свежие идеи дизайнеров агентства.

А вот тот самый Алексей Фадеев, который присвоил себе коллекцию заморских бутылок. Но это не главная его заслуга. Алексей – тот самый реактивный движок, а точнее, креативный директор и партнер Depot WPF. Более того, он – один из самых награждаемых российских творческих директоров. Это ему принадлежит фраза:

«Бренды живут внутри нас».

Самое лучшее, что есть в Депо – это, конечно, люди. Так считаем не мы и даже не клиенты, а руководители агентства. Вот эти веселые, энергичные и молодые люди берутся за смелые проекты и воплощают их в реальность.

 
 
 
 
 
 
 

«У нас сильная и высокоответственная команда профессионалов, которая часто превосходит ожидания заказчиков», – говорит управляющий партнер агентства Анна Луканина.

После таких громких слов ребята прячутся за мониторами и продолжают работать. А за их успехами наблюдают маленькие игрушки, которые (по мнению Состава) воплощают образ (доброго!) дедлайна.

А потом нас пригласили на вечеринку в честь молодого вина Божоле, и мы все поняли! Мы разгадали дух Депо! В агентстве нет места предрассудкам, зато приветствуются свобода и творчество! А бокалы в руках и бутылки на столе – это чтобы лучше понять заказчика!

 

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