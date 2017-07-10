В какой обстановке творят дизайнеры одного из самых креативных брендинговых агентств страны? Каков он, дух Депо?
Агентство занимает три этажа в здании 1881 года постройки в Пестовском переулке. Мы попали в период ремонта, но пока готовили материал, обстановочка в Depot WPF уже обновилась.
Бутылки – тоже история серьезная. Эту коллекцию создатели агентства Алексей Андреев и Александр Трубников еще до его открытия собирали по всему миру: покупали на блошиных рынках, находили на морском дне… но, называется эта экспозиция «Коллекция Фадеева» (о нем – позже).
Мистика.
Самое лучшее, что есть в Депо – это, конечно, люди. Так считаем не мы и даже не клиенты, а руководители агентства. Вот эти веселые, энергичные и молодые люди берутся за смелые проекты и воплощают их в реальность.
«У нас сильная и высокоответственная команда профессионалов, которая часто превосходит ожидания заказчиков», – говорит управляющий партнер агентства Анна Луканина.
После таких громких слов ребята прячутся за мониторами и продолжают работать. А за их успехами наблюдают маленькие игрушки, которые (по мнению Состава) воплощают образ (доброго!) дедлайна.