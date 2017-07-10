И что-то в этом есть! Например, если представить, что «пропеллер» – это метафора энергичности сотрудников агентства, тех самых «депошников»…

Официальная версия не совпадает с нашей только в одном месте: аббревиатура WPF использовалась в честь завершенного арт-проекта.

И вообще WPF – World Packaging Factory. И в 2018 году агентству исполнится 20 лет.