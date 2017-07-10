Фоторепортаж из студии, где создают эксклюзивные вещи
Рубрика «Обстановочка» делает небольшой перерыв в хождении по офисам рекламных агентств. Сегодня мы погружаемся в весьма необычную атмосферу большой художественно-производственной студии, где создаются индивидуальные награды, эксклюзивные деловые подарки и уникальные спортивные призы. Да, сегодня будет шумно, пыльно и жарко! Но обязательно интересно!
«Здесь на самом деле высший кайф, адреналин прет во время выполнения подобных задач! Самовары — тонизирующий заказ, который мы ждем каждый год».
Андрей Кокеев
арт-директор студии
«Одна из наших целей — вывести индивидуальность на более широкий уровень и создавать бюджетные вещи, которые продолжают при этом оставаться эксклюзивными».
Андрей Кокеев
арт-директор студии