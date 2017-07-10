Словом, сегодня ART4you прививает любовь к индивидуальным (неповторимым) наградам. Вот один из примеров, который подчеркнет индивидуальность на наградной полке чемпиона, где бывает полно однообразных кубков.

Кубок-гигант изготовлен по индивидуальному заказу Командующего Северным флотом России для Северной военной хоккейной лиги и, помимо эксклюзивности, претендует на звание самой высокой спортивной награды в мире.